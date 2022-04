Giá lương thực thế giới chạm mức kỷ lục mới

Theo đó, chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 159,3 điểm vào tháng trước so với mức sửa đổi tăng lên 141,4 vào tháng 2. Con số tháng 2 trước đó được đặt ở mức 140,7, đây là một kỷ lục vào thời điểm đó. Nga và Ukraine là những nhà xuất khẩu lớn của lúa mì, ngô, lúa mạch và dầu hướng dương qua Biển Đen, và cuộc xung đột kéo dài 6 tuần đã khiến xuất khẩu của Ukraine bị đình trệ.

FAO cho biết, tháng trước, giá lương thực và thực phẩm có thể tăng tới 20% do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine, làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng gia tăng. Chỉ số giá ngũ cốc của cơ quan này đã tăng 17% trong tháng 3 lên mức kỷ lục trong khi chỉ số dầu thực vật tăng 23% (mức cao nhất chưa từng có). Sự gián đoạn nguồn cung cấp cây trồng từ khu vực Biển Đen đã làm trầm trọng thêm việc tăng giá hàng hóa lương thực, vốn đã ở mức cao nhất trong 10 năm trong chỉ số của FAO trước cuộc xung đột ở Ukraine do vấn đề thu hoạch toàn cầu. Ngoài ngũ cốc, dầu thực vật, giá đường và sữa cũng tăng mạnh trong tháng trước.

Trong các ước tính cung và cầu ngũ cốc riêng biệt vào ngày 8/4, FAO đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì thế giới năm 2022 xuống còn 784 triệu tấn, từ 790 triệu vào tháng trước, vì nó có khả năng ít nhất 20% diện tích vụ đông của Ukraine sẽ không được thu hoạch. Ước tính sản lượng lúa mì toàn cầu sửa đổi vẫn cao hơn 1% so với mức của năm trước. Cơ quan Liên hợp quốc đã hạ dự báo thương mại ngũ cốc toàn cầu trong năm tiếp thị 2021-2022 do xuất khẩu tăng từ Argentina, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến sẽ chỉ bù đắp phần nào sự gián đoạn đối với xuất khẩu ở Biển Đen. Tổng thương mại ngũ cốc trong năm 2021-2022 đã được điều chỉnh giảm 14,6 triệu tấn so với triển vọng hàng tháng trước đó xuống 469 triệu tấn, hiện thấp hơn 2% so với mức 2020-2021.

Theo FAO, dự trữ ngũ cốc thế giới dự kiến vào cuối năm 2021-2022 đã được điều chỉnh tăng 15 triệu tấn lên gần 851 triệu tấn, chủ yếu do kỳ vọng rằng sự gián đoạn xuất khẩu sẽ dẫn đến lượng dự trữ lớn hơn ở Ukraine và Nga.