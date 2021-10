Giá lúa tăng trở lại

Thương lái thu mua lúa vụ thu đông 2021 tại huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ

Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang… lúa tươi IR 50404 vụ thu đông 2021 được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức 4.500-4.700 đồng/kg. Lúa tươi OM 5451, OM 6976 có giá từ 5.000-5.400 đồng/kg, OM 18 ở mức 5.500-5.600 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 và RVT ở mức 5.600-5.800 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 6.000-6.100 đồng/kg…



Giá lúa tăng do nhu cầu chế biến gạo xuất khẩu tăng và giá gạo xuất khẩu của nước ta cũng tăng so với tháng trước. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu đạt mức 433-437 USD/ tấn, tăng khoảng 3-7 USD/tấn so với trước. Thời điểm này, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp tăng cường mua lúa gạo để chuẩn bị phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2022. Dự báo giá nhiều loại lúa có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng và nguồn cung giảm khi nhiều địa phương bước vào cuối vụ thu hoạch lúa thu đông 2021.

Qua 8 tháng năm 2021, nước ta đã xuất khẩu gạo được 3,986 triệu tấn, đạt kim ngạch 2,129 tỉ USD. Riêng lượng gạo xuất khẩu trong tháng 9-2021 ước đạt khoảng 500.000-550.000 tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm nay nước ta dự kiến xuất khẩu 6-6,2 triệu tấn gạo các loại, với kim ngạch đạt khoảng 3,325 tỉ USD.