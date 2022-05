Giá heo hơi tăng nhưng người nuôi vẫn chưa có lời

Thương lái thu mua heo hơi của người dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.





Giá heo hơi tăng do lượng heo hơi tới lứa xuất bán tại nhiều địa phương đang giảm so với trước, người dân giảm nuôi. Giá heo hơi đang ở mức từ 56.000-58.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 7.000-8.000 đồng/kg so với hồi đầu năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 12.000-13.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2021. Theo nhiều hộ dân chăn nuôi heo, do thời gian qua giá thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo và nhiều chi phí đầu vào tăng lên ở mức cao nên để nuôi một con heo đạt 100kg, người chăn nuôi phải bỏ vốn từ 5,5-6 triệu đồng. Trong đó, chi phí tiền thức ăn khoảng 4,2-4,5 triệu đồng, tiền con giống khoảng 1-1,2 triệu đồng, thuốc thú y ít nhất 100.000-200.000 đồng/con… Do vậy, người chăn nuôi heo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi gần đây giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng thêm từ 10.000-15.000 đồng/bao (25kg). Hiện những doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi heo lớn tự sản xuất con giống và tự chủ được nguồn thức ăn chăn nuôi mới có thể kiếm lời, còn đa phần hộ chăn nuôi nhỏ vẫn còn lỗ vốn hoặc chỉ “phá huề” khi xuất bán heo với giá hiện tại. Ngoài ra, người chăn nuôi heo còn có nguy cơ bị thua lỗ nặng, thậm chí “mất trắng” nếu đàn heo gặp phải các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh tả heo châu Phi.