Giá heo bất ngờ bật tăng

Ngày 29/1 (27 tháng Chạp), tại một số cửa hàng thực phẩm tươi sống như Hà Hiền, San Hà, Vissan… giá thịt heo đã tăng so với 2 ngày trước đó.

Tại cửa hàng San Hà trên đường số 1 (phường An Lạc, quận Bình Tân) trưng tấm bảng to báo giá thịt heo để người dân dễ lựa chọn. Đa số các loại thịt heo đều báo giá mới tăng thêm 10.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể , sườn non 160.000 đồng/kg, ba rọi sườn 135.000 đồng/kg, ba rọi heo 120.000 đồng/kg. “Các loại sản phẩm heo đều tăng giá, hôm qua tôi mua sườn non chỉ 150.000 đồng/kg. Mặc dù giá tăng nhưng tôi đến cửa hàng vào buổi trưa thì gần như không còn thịt để mua” – chị Thanh Nhã, ngụ chung cư Lê Thành cho biết.

Tại cửa hàng Hà Hiền cạnh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cũng đã điều chỉnh tăng giá thịt heo. Trong đó tăng mạnh nhất là sườn non với mức tăng 29.000 đồng/kg, thịt ba rọi tăng thêm 20.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán lần lượt là 170.000 đồng/kg với ba rọi và 195.000 đồng/kg với sườn non. “Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình tổ chức tất niên, gói bánh chưng, bày mâm cỗ nên thịt heo tăng giá. Năm nào cũng vậy nên tôi thường hay mua thịt rất sớm, trữ đông rồi dùng dần” – bà Mỹ Hưng (ngụ đường Bùi Hữu Nghĩa) cho hay.

Trong khi đó, các chợ truyền thống như Thị Nghè, Tân Định, Bến Thành, An Dương Vương, Phú Lâm… tiểu thương cũng lấy hàng nhiều hơn đôi chút để phục vụ khách nhưng cảnh bán buôn khá vắng. Các loại thịt heo cũng nhích giá từ 10.000-15.000 đồng/kg. “Thời điểm cận Tết mọi năm, tôi bán hơn 200 kg thịt nhưng năm nay rất ế, chỉ lấy một con heo tầm 100 kg nhưng bán từ sáng giờ chưa hết. Tôi đang lo ôm thịt không bán được phải chịu lỗ là mất Tết. Chợ vắng, nhiều tiểu thương dọn hàng nghỉ sớm dù đang vào mùa cao điểm cuối năm” – bà Minh (bán thịt chợ Hồ Học Lãm, quận Bình Tân) buồn thiu nói.

Trong khi đó, thịt heo từ các tỉnh đưa về các chợ đầu mối TPHCM tăng nhanh qua từng ngày. Chợ đầu mối Hóc Môn thông tin, trung bình có từ 5.000 con heo/ngày về chợ nhưng gần đây đã tăng gần 6.800 con. Tuy heo về nhiều nhưng các tiểu thương cho biết kinh doanh không “sung”. Còn chợ đầu mối Bình Điền cho biết, hiện có hơn 2.000 con heo về chợ/ngày, trong khi cùng kỳ năm ngoái tới hơn 3.000 con.

Các chợ đầu mối cho hay, từ ngày 25 tháng Chạp đến nay, giá heo mảnh đã tăng thêm 2.000 - 5.000 đồng/kg, hiện dao động ở mức 70.000-77.000 đồng/kg. Giá heo tăng nên thịt heo pha lóc tại chợ được điều chỉnh tăng theo, như đùi heo 70.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), sườn non 145.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg), ba rọi 135.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng)…

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, giá heo hơi có tăng nhẹ, từ 50.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg, nhưng lượng lợn dồi dào nên không lo thiếu. Theo ông Đoán, những năm trước cận Tết thường hay thiếu heo và thương lái phải tất bật tìm mua; nhưng năm nay không xảy ra tình trạng này. Nguồn cung heo hơi của các trang trại cho thị trường những ngày cuối năm tương đối đầy đủ, không thiếu hụt như dự đoán.