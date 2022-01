Giá gas tăng 16.000 đồng/bình 12kg

Chiều 31-1 (29 tết), Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) thông báo, từ ngày 1-2 (mùng 1 tết), giá gas tăng 1.333 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương 16.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa của SP đến tay người tiêu dùng là 460.000 đồng/bình 12kg.

Tương tự, các thương hiệu như Pacific Petro, City Petro, ESGas… tăng trên dưới 16.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên quanh mức trên dưới 460.000 đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu.

Các công ty cho biết, do giá gas thế giới tháng 2-2022 là 775 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn so với tháng 1, do đó các công ty điều chỉnh tăng tương ứng. Đây là lần đầu tiên giá gas tăng; tháng 1 giảm 8.000 đồng/bình 12 kg.

Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Khi giá gas thế giới biến động, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng điều chỉnh tăng, giảm tương ứng.