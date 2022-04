Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm, giá gạo Việt Nam ổn định

Công nhân làm việc tại nhà máy xay xát gạo ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN





Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 365- 369 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 367- 370 USD/tấn của tuần trước. Một nhà xuất khẩu tại Kakinada bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết, trên thị trường mở, nguồn cung đã được cải thiện khi chính phủ bắt đầu phân phát gạo và lúa mỳ miễn phí cho người dân nghèo.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được giao dịch ở mức 408- 412 USD/tấn so với mức 408-410 USD/tấn của tuần trước. Các thương nhân cho biết nhu cầu đã tăng nhẹ nhưng không đủ để tác động đến giá do chi phí vận chuyển và hậu cần giảm nhẹ. Nhiều thương lái cho biết thêm, gạo từ các vụ thu hoạch gần đây cũng được đưa vào thị trường có thể do sự ổn định sau cú sốc ban đầu từ cuộc chiến ở châu Âu. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi trên thị trường quốc tế và trong nước cũng ổn định.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 400-415 USD/tấn trong ngày 7/4, không thay đổi so với một tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung đang tăng lên, nhưng hoạt động xuất khẩu trầm lắng do chi phí vận chuyển rất cao.

Các thương lái cho biết nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch khoảng 75% vụ Đông Xuân, vụ thu hoạch chính trong năm.

Quý I/2022, gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cả về số lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, lượng gạo xuất khẩu của cả nước ước đạt 1,475 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, thu về 715 triệu USD, tăng 10,5%.

Trong khi đó, giá gạo trong nước tại Bangladesh vẫn tăng cao mặc dù mùa màng bội thu, trong khi chính phủ cung cấp ngũ cốc trợ giá cho người nghèo.