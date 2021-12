Giá cá tra nguyên liệu khởi sắc

Nuôi cá tra ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ và những tỉnh có nuôi cá tra nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tại vùng ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre…, cá tra thịt trắng đạt chuẩn xuất khẩu có giá 23.000-24.000 đồng/kg, trong khi trước đây chỉ ở mức 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá tra nguyên liệu tăng do được nhiều đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để chế biến xuất khẩu và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán 2022. Bên cạnh đó, nguồn cung cá tra nguyên liệu tại nhiều địa phương giảm do người dân giảm nuôi góp phần tạo điều kiện cho giá nhích lên.

Theo hộ dân nuôi cá tra, với giá bán hiện nay, nếu nuôi cá đạt sản lượng tốt và cá ít bị hao hụt, người nuôi cá tra không còn bị thua lỗ nữa. Tuy nhiên, do giá thức ăn thủy sản và nhiều chi phí đầu vào phục vụ nuôi cá tra đã tăng mạnh thời gian qua nên đa phần người nuôi cá tra chỉ có lời chút ít hoặc huề vốn. Dự báo giá cá tra nguyên liệu có khả năng còn nhích lên trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng và nguồn cung có phần hạn chế.

Qua 11 tháng năm 2021, nước ta đã nuôi và thu hoạch 1,3 triệu tấn cá tra, giảm 4,9% so với cùng kỳ. Ước sản lượng thu hoạch cá tra cả năm nay đạt 1,5 triệu tấn, tương đương năm trước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra năm 2021 sẽ đạt 1,54 tỉ USD, tăng 3% so với năm 2020.