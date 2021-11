Thời điểm đáng sợ: vàng, chứng khoán, Bitcoin đồng loạt giảm

Vàng rời mốc 60 triệu dồng

Tính tới 10h sáng 23/11, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 58,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,4 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 58,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,47 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 58,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 59,45 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với mức đỉnh của tuần trước, giá vàng trong nước đã giảm hơn 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm

Tính tới 8h35' sáng 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.811,7 USD/ounce, giảm 26,3 USD/ounce so với đêm qua. Vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.813,7 USD/ounce, giảm 31,3 USD/ounce so với đêm qua.

Thị trường vàng hiện gặp áp lực chốt lời từ nhiều nhà đầu tư sau khi tăng mạnh trong 2 tuần đầu tháng 11 do lo sợ lạm phát gia tăng trên toàn cầu. Giá vàng giảm khi thị trường kim loại quý đang ở trong một tuần giao dịch trầm lắng khi mà lễ Tạ ơn diễn ra. Tại châu Âu và châu Á, thị trường cũng chùng xuống do giới đầu tư lo ngại tình trạng phong tỏa có thể trở lại khi mà số người nhiễm Covid gia tăng mạnh.

Chứng khoán đồng loạt giảm sàn

Trên thị trường chứng khoán ngày 22/11, áp lực bán tiếp tục tăng mạnh tại các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, chứng khoán, dầu khí, đây là những nhóm đã tăng "nóng" gần đây. Thống kê trên sàn HoSE có tới 350 mã giảm điểm, bao gồm 111 mã giảm sàn, áp đảo hoàn toàn so với 127 mã tăng (bao gồm vỏn vẹn 9 mã tăng trần).

Lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian ngắn trước đó như bất động sản, xây dựng, dầu khí, cảng biển,... khiến cả thị trường tràn ngập sắc đỏ.

La liệt các cổ phiếu giảm sàn

Các nhóm cổ phiếu tăng "nóng" thời gian qua đã giảm sàn "trắng bên mua" như bất động sản, xây dựng (ASM, BCE, CII, DIG, DRH, DXG, FCN, HBC, HDC, IJC, ITA, NBB, QCG, NLG, VNE, VPH, DPG, L14... hay các cổ phiếu "họ Sông Đà"); nhóm Chứng khoán cũng giảm mạnh, dù vậy chỉ lác đác một vài mã giảm sàn như APS, BSI. Tương tự, nhóm dầu khí cũng bị bán mạnh với nhiều mã giảm sâu, trong đó có những mã giảm sàn như CNG, PVD, PGC, PXS,...

Với sự dịch chuyển dòng tiền sang nhóm Bluechips, Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 5,1 điểm (0,35%) xuống 1.447,25 điểm, trong khi VN30-Index ngược dòng tăng 1,13% lên 1.517,04 điểm.

Theo CSI, thanh khoản phiên này dù sụt giảm so với phiên kỷ lục cuối tuần trước, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, điều đó cho thấy xung lực bán là rất mạnh. Áp lực bán này có thể đẩy chỉ số về ngưỡng hỗ trợ 1.400-1.420 điểm.

Còn MBS cho rằng, thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền đang có sự cơ cấu lại, nhóm ngân hàng có nhiều cơ hội trong lúc này sau khoảng thời gian tích lũy hơn 3 tháng vừa qua.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu thuộc các nhóm dầu khí, bất động sản (bao gồm cả BĐS KCN) đã giảm sâu trong những phiên vừa qua cũng sẽ nhận được dòng tiền bắt đáy.

Tiền ảo lao dốc không phanh

Theo dữ liệu từ sàn CoinDesk, lúc 9h sáng nay 23/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đứng ở mức 56.951 USD, giảm 2.799 USD mỗi coin. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch cao nhất tại 59.390 USD và giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 55.679 USD.

Bitcoin đồng loạt giảm

Theo nhận định của một số nhà phân tích coi sự sụt giảm của tiền điện tử là một điều bình thường sau một đợt tăng giá mạnh trong tháng qua.Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến dòng tiền tới 154 triệu đô la vào tuần trước bất chấp việc bán tháo gần đây trên các loại tiền điện tử.

Simon Peters, một nhà phân tích tại eToro, cho rằng, bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại, luôn có khả năng chốt lời từ các nhà đầu tư, điều này sau đó chuyển thành sự suy yếu về giá.

Chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda cho rằng, giá Bitcoin lao dốc là do hiện tượng "mua tin đồn, bán sự thật". Hiện tượng này xảy ra khi các nhà đầu tư ồ ạt mua vào dựa trên những thông tin tích cực chưa diễn ra. Tuy nhiên nếu sự thật không như kỳ vọng, nhiều nhà đầu tư có thể ồ ạt bán tháo, khiến giá tài sản sụt giảm mạnh.