Giá Bitcoin giảm sâu rồi bật tăng, dấu hiệu thị trường tài chính toàn cầu đang bất ổn

Trong ngày 4/12, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 42.296 USD trước khi hồi phục trở lại. Ether cũng đã giảm tới mức thấp nhất trong ngày là 17,4% trước khi hồi phục trở lại. Theo công cụ theo dõi CoinGecko, toàn bộ vốn hoá thị trường tiền điện tử đã giảm khoảng 20% giá trị và đang ở mức 2.200 tỷ USD.

Sự dao động trong tiền điện tử diễn ra trong một thời kỳ đầy biến động đối với thị trường tài chính và lạm phát tăng cao đang buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Biến thể Omicron cũng dẫn đến sự nhiều mối lo ngại về những gì mà biến thể này có thể ảnh hưởng đối với việc mở cửa kinh tế toàn cầu trở lại, làm gia tăng tính bất ổn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Chứng khoán toàn cầu giảm hơn 4% so với mức kỷ lục vào tháng 1 trong khi các tài sản trú ẩn như trái phiếu kho bạc lại tăng giá.

Theo Vijay Ayyar, người đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của sàn giao dịch tiền điện tử Luno ở Singapore cho biết, tài sản của một số người mua Bitcoin đã bị bốc hơi trong phiên bán tháo của thị trường tiền điện tử hôm 4/12.

“Thị trường cũng hỗn loạn với tất cả sự không chắc chắn xung quanh biến thể Omicron với các trường hợp nhiễm biến thể này hiện đang xuất hiện ở nhiều quốc gia. Thật khó để nói điều đó có ý nghĩa gì đối với các nền kinh tế và thị trường và do đó là sự không chắc chắn”, ông cho biết.

Theo dữ liệu từ Coinglass, khoảng 2,4 tỷ USD vốn hoá thị trường tiền điện tử đã bốc hơi vào vào ngày 4/12, mức nhiều nhất kể từ ngày 7/9.

Bitcoin đã giảm khoảng 21.000 USD, tương đương với khoảng 30% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày 10/11. Tuy nhiên, giá Bitcoin vẫn tăng hơn 60% trong năm nay và vượt trội so với tỷ suất lợi nhuận của nhiều tài sản khác và Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết nước này đã mua thêm 150 đồng Bitcoin khi giá giảm mạnh.

“Như thường lệ, vì các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng rất nhiều đòn bẩy nên đã dẫn hiện tượng bán giải chấp. Chúng ta sẽ tìm thấy mức hỗ trợ xung quanh 40.000 USD đến 42.000 USD và sau đó Bitcoin sẽ có nhịp phục hồi phù hợp vào cuối năm. Nếu vùng hỗ trợ đó không được giữ vững, chúng tôi có thể xem lại mức thấp nhất trong tháng 7 là 30.000 USD đến 35.000 USD”, Antoni Trenchev, đồng sáng lập của công ty cho vay tiền điện tử Nexo cho biết.

Hôm thứ Sáu 3/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron hiện đã được phát hiện ở 38 quốc gia, tăng so với 23 quốc gia hai ngày trước và dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể này dễ lây lan hơn so với biến thể Delta.