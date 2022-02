Ghi dấu với loạt thương vụ “khủng”, SSI được vinh danh Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất năm 2021

SSI 3 năm liên tiếp được vinh danh "Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất" - Ảnh: SSI

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ "The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country Awards" – một trong những lễ vinh danh thường niên danh giá nhất ngành tài chính, ngân hàng, kho bạc và thị trường vốn trong châu lục, do The Asset tổ chức.

Theo đó, hằng năm, The Asset đều thực hiện khảo sát và phỏng vấn các nhân sự cấp cao, lãnh đạo tại nhiều công ty Châu Á, đồng thời đưa các thang tiêu chuẩn đánh giá khắt khe để tìm và vinh danh những doanh nghiệp tài chính xuất sắc nhất khu vực.

Với các thương vụ tư vấn phát hành ấn tượng, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cả khách hàng và đối tác trong và ngoài nước, Chứng khoán SSI đã xuất sắc vượt qua nhiêu ứng cử viên để trở thành "Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất năm 2021".

Cụ thể, trong năm 2021, SSI đã ghi dấu ấn tượng trong giới tài chính với nhiều thương vụ tư vấn phát hành và bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu sơ cấp và thứ cấp chất lượng, cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp lớn trong nước như Petrolimex, Vinhomes, Đất xanh,...

Điển hình là tư vấn cho thương vụ huy động vốn của Petrolimex – một trong những thương vụ lớn nhất được thực hiện trong thời điểm Covid-19 tại Việt Nam; hay thương vụ IPO của Đất Xanh Services là thương vụ lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của Việt Nam.

Bên cạnh đó, SSI vẫn tích cực đẩy mạnh các hoạt động tư vấn cho khối doanh nghiệp nước ngoài như Daiwa, En-Fund, FMC,... Hàng loạt thương vụ kinh điển trên thị trường chứng khoán với giá trị lên đến hàng trăm triệu USD đã được SSI tư vấn thành công.

Gần đây nhất, khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI cũng vinh dự được tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng giải thưởng "Thương vụ M&A xuyên biên giới tốt nhất năm 2021" với vai trò cố vấn trực tiếp cho thương vụ Pharmacity có tổng giá trị lên đến 100 triệu USD.

Trong khi đó, ở mảng trái phiếu, Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) lại lập "Hat-trick" với 3 giải thưởng do The Asset trao tặng.

Cụ thể, TCBS được vinh danh tại 3 hạng mục: Best Brokerage (Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2021), Best Bond Advisor – Domestic (Nhà tư vấn phát hành trái phiếu trong nước tốt nhất Việt Nam về các trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước) và Best Deals – Best Local Currency Bond (Giao dịch trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ nổi bật nhất).

Được biết, The Asset là tạp chí tài chính nổi tiếng, uy tín hàng đầu châu Á với độc giả chủ yếu là các giám đốc điều hành và chuyên gia tài chính đứng đầu trong khu vực. The Asset có trên 20 năm kinh nghiệm đánh giá và xếp hạng các tổ chức tài chính dựa trên cơ sở quy trình đánh giá nghiêm ngặt và minh bạch.