Gần 500 triệu đồng học bổng được trao cho sinh viên chương trình quốc tế trong lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên chương trình cử nhân quốc tế hợp tác đào tạo cùng Đại học Gloucesterhire (Anh Quốc)

Sáng 18/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên chương trình cử nhân quốc tế hợp tác đào tạo cùng Đại học Gloucesterhire (Anh Quốc). Đây là những sinh viên chương trình quốc tế khóa đầu tiên của trường, thuộc 2 ngành Quản trị kinh doanh và Marketing (Bachelor of Arts in Business and Marketing management); Tiếng Anh và Ngôn ngữ học (Bachelor of Arts in English language and Linguistics).

Theo TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc – Phó Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Quốc tế cho biết "Trước khi nhận được bằng tốt nghiệp, 30% sinh viên của khóa này đã có đã có việc làm tại các doanh nghiệp, 16% sinh viên đạt danh hiệu "First Class With Honours", một trong những bằng cấp danh giá mà trường Đại học Gloustershire cấp".

Ngoài giải thưởng ghi nhận thành tích, các tân cử nhân chương trình đào tạo quốc tế này còn nhận được nhiều suất học bổng với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, trong đó, đáng chú ý là hai suất học bổng thạc sỹ 50% do ĐH Gloustershire (Anh Quốc) cấp cho hai tân cử nhân có thành tích học tập cao nhất với 240 triệu đồng/mỗi suất.

Thông qua lễ tốt nghiệp, Hiệu trưởng Đại học Gloucestershire - GS. Stephen Marston chia sẻ: "Các bạn đã đạt được thành tựu trong quá trình học tập của mình trước bối cảnh thử thách như hiện tại. Các bạn đã trải qua đời sống sinh viên mà bao thế hệ sinh viên ra trường trước đây đã không phải đối mặt, vì vậy thành tích của các bạn là đặc biệt. Các bạn là những người có tài năng trong tư duy và kỹ năng chuyên nghiệp để đóng góp nên những điều lớn lao. Điều mà đại dịch cũng đã cho thấy đó chính là giá trị của kiến thức, kỹ năng, sự đổi mới và quyết tâm".

Được biết, chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường được xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc, sinh viên học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, được tham gia học tập và trao đổi sinh viên giữa hai trường. Tốt nghiệp chương trình, sinh viên nhận bằng cấp do Đại học Gloustershire cấp, có giá trị quốc tế, đạt điều kiện học tập các bậc cao hơn tại nước ngoài.

Hiện UEF đang triển khai ba chương trình đào tạo quốc tế cùng Anh Quốc, Hoa Kỳ với nhiều hình thức học tập như học toàn thời gian 4 năm tại UEF, học chương trình 2+2 hoặc 3+1 tại các trường đối tác này.

Tính đến nay, mạng lưới đối tác quốc tế của nhà trường có hơn 50 trường đại học trải khắp các quốc gia trên thế giới. Đây là kênh hợp tác uy tín để triển khai các chương trình giao lưu học thuật, học kỳ quốc tế, đào tạo song bằng, liên kết và chuyển tiếp quốc tế, góp phần đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học, tạo nền tảng hội nhập thị trường lao động toàn cầu cho sinh viên trường.