Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V sẽ tổ chức thi để chọn ra loại gạo ngon nhất nước

06/01/2022 9:00 AM (GMT+7)

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V sẽ được tổ chức tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Đường Võ Văn Kiệt, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - nơi sẽ tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long năm 2021. (Ảnh: CTV)

Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 390 gian hàng tham gia triển lãm các sản phẩm tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V.

Trong đó, khu hội chợ triển lãm của các đơn vị tài trợ 100 gian hàng, khu triển lãm máy móc vật tư nông nghiệp 60 gian hàng, hội nông dân các tỉnh 40 gian hàng, doanh nghiệp huyện thị tỉnh Vĩnh Long 40 gian hàng, ngành lương thực Bộ NNPTNT 50 gian hàng, doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long 20 gian hàng, trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh 80 gian hàng…

Các gian hàng trưng bày nói trên là sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, đã đạt nhiều chứng nhận uy tín trong và ngoài nước.

Ngoài triển lãm, Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V còn diễn ra các hoạt động như hội thảo: "Sản phẩm OCOP & Phát triển ngành hàng lúa gạo: Động lực quan trọng để phát triển nông thôn mới"; hội thi: "Gạo ngon thương hiệu Việt", "Món ngon chế biến từ gạo - nếp Việt Nam", chương trình "An sinh xã hội", tặng nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hội thảo và các hoạt động ý nghĩa lần này nhằm giúp các địa phương, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học và nông dân nhìn lại chặng đường lúa gạo Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp chiến lược đưa lúa gạo Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường trong và ngoài nước.

Công tác chuẩn bị cho Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã thực hiện đạt trên 80% khối lượng công việc. (Ảnh: CTV)

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V còn là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác tổ chức chuẩn bị cho Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V đã thực hiện đạt trên 80% khối lượng công việc và đang khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 5 đã chỉ đạo ngành chức năng, ngoài chú ý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,… thì hết sức lưu ý đảm bảo các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo phương án phòng chống dịch Covid-19 đưa ra, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đã tiêm 2 mũi sau 14 ngày, F0 đã khỏi phải có giấy xác nhận của bệnh viện sau 14 ngày. Đối với khách tham quan phải khử khuẩn, sát khuẩn ở các cửa ra vào vực diễn ra sự kiện.