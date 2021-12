Facebook vạch trần hành vi theo dõi và thu thập thông tin của nhiều công ty tư nhân

Cáo buộc trên được Meta đưa ra trong báo cáo công bố ngày 16/12, trong đó cáo buộc các các công ty trên nhắm mục tiêu chung vào khoảng 50.000 người ở hơn 100 quốc gia. Tập đoàn cho biết đã gỡ bỏ khoảng 1.500 tài khoản trên Facebook, Instagram và Whatsapp, phần lớn là các tài khoản giả mạo do 7 công ty khác nhau điều hành. Các công ty này bị cáo buộc chuyên cung cấp các dịch vụ theo dõi, từ thu thập thông tin công khai trực tuyến đến giả mạo danh tính để xây dựng lòng tin với các mục tiêu nhắm đến, hoặc truy cập trái phép các dữ liệu bằng cách tiến hành các vụ tấn công mạng.

Trong số các tài khoản bị gỡ bỏ có một số liên kết với các công ty Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube và Bluehawk CI - đều được thành lập hoặc có trụ sở tại Israel. Trong phản ứng của mình, Black Cube khẳng định "không thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo hoặc tấn công nào”, nhấn mạnh công ty thường xuyên đảm bảo tất cả các hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật pháp sở tại. Những công ty khác bị Meta “điểm mặt chỉ tên” còn có công ty BellTroX ở Ấn Độ và Cytrox ở châu Âu.

Báo cáo của Meta được công bố vào thời điểm Mỹ đưa công ty an ninh mạng NSO của Israel - nhà sản xuất phần mềm Pegasus - vào "danh sách đen" sau những cáo buộc phần mềm này được sử dụng để do thám các các nhà báo và nhiều quan chức trên thế giới. Năm 2019, Facebook cũng đã kiện NSO, cáo buộc công ty này khai thác lỗ hổng trong ứng dụng nhắn tin WhatsApp của hãng này để cài đặt phần mềm Pegasus, qua đó cho phép do thám 1.400 người dùng trên thế giới.