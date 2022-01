Đường chưa xong, đất Long An đã nóng từng ngày

Đường mới khởi động, giá đất tăng từ 15 - 20%

Đầu năm mới 2022, Long An khởi công nhiều dự án cầu, đường giao thông kết nối vùng và TP.HCM, Tây Ninh. Đi cùng với đó, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã kích hoạt các sàn giao dịch quảng bá, mời chào, rao bán nền tại nhiều dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành cùng với nhà đầu tư, lực lượng môi giới bất động tại TP Tân An, huyện Đức Hòa… tăng cường “săn lùng” đất nền, đất ven đường giao thông khiến thị trường bất động sản “nóng” lên từ ngày.

Tại huyện Đức Hòa, sau khi dự án đường tỉnh 823D kết nối TP.HCM được khởi công, giá đất khu vực này tăng lên từ 10 - 15%.

Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân đang được thi công nền





Anh Nguyễn Thành Phát (ngụ TP.HCM) cho biết, khi thấy một dự án khu dân cư thương mại ở xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa khá đẹp, vị trí giao thông thuận lợi, cách TP.HCM không xa nên anh đã đến xem thực tế.

Tại đây, chủ dự án giới thiệu mức giá từ 800 - 900 triệu đồng/nền, có loại hơn 1 tỷ đồng/nền, tăng từ 100 - 150 triệu đồng/nền so với trước khi đường 823D khởi công.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Lệ (ngụ huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, vừa mới mua một lô nền ở khu vực xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa với giá 700 triệu đồng, nay có người trả 1 tỷ đồng nhưng chị chưa bán.

Ông Hà Văn Thiện, Phó tổng giám đốc Công ty Bất động sản Trần Anh GROUP cho biết, huyện Đức Hòa là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh Long An.

Nơi đây được xem là khu vực thu hút đầu tư khi hàng loạt khu công nghiệp được xây dựng và đưa vào hoạt động thời gian qua như: Đức Hòa II - III, Xuyên Á, Nhị Xuân, Hoàng Gia...

Hiện tại, Đức Hòa có 20 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, với tỷ lệ lấp đầy 73%. Nơi đây thu hút hơn 40.000 lao động về sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cũng như cơ hội việc làm dồi dào. Chính vì vậy, nhu cầu về đất nền, nhà ở cũng tăng theo tỷ lệ thuận với số lao động đổ về đây.

Cần tỉnh táo khi lựa chọn nhà, đất để mua

Huyện Đức Hòa, nơi có nhiều dự án khu dân cư được mở bán trở lại



Song song phát triển kinh tế, tại huyện Đức Hòa cũng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng.

Điển hình, cuối tháng 12/2021 vừa qua, tuyến ĐT 823D có chiều dài 14km đã được khởi công. Đây là trục đường kết nối Long An - TP.HCM với tổng mức đầu tư dự án gần 2.500 tỷ đồng.

Tuyến đường mới này sẽ góp phần tạo liên kết giao thông đồng bộ giữa TP.HCM và Long An, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa khu vực miền Tây.

“Tôi cho rằng đây là thông tin rất đáng vui mừng khởi đầu cho năm 2022, Long An cần nhiều hơn sự thay đổi về hạ tầng giao thông trong thời gian tới”, ông Hà Văn Thiện nói và cho biết thêm, đối với việc khởi công tuyến ĐT 823D sẽ giúp rút ngắn thêm khoảng cách giữa TP.HCM - Long An và các tỉnh Đông Tây Nam bộ, bởi đây là tuyến đường có 6 làn xe rộng 25m, kỳ vọng khơi thông được những tắc nghẽn trong thời gian qua.



Dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây kết nối trục giao TP.HCM khởi công đầu năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2023. Sau khi khởi công giá đất khu vực này tăng lên khoảng 20%. Còn khu vực nút giao đường Hùng Vương - QL62 nối QL1 thuộc tuyến tránh TP Tân An, khởi công 9/1, những ngày này giá đất tăng từ 20 - 30%. Hay như tuyến tỉnh lộ 823D kết nối đường Vành đai 3 TP.HCM và đường Vành đai 2 TP.HCM (theo quy hoạch giao thông TP.HCM). Tuyến đường này đi qua vùng phát triển công nghiệp, dân cư - đô thị có rất nhiều tiềm năng nhưng còn chưa phát triển. Tuyến đường dự kiến hoàn thành năm 2023, tuy nhiên sau khi khởi công giá đất vùng này cũng tăng lên 20% (tương đương 1 lô đất nền 1,2 tỷ, trước đó giá 1 tỷ).

Tại huyện Tân Trụ, dự án trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang dù mới có chủ trương đầu tư, tuy nhiên những ngày qua lực lượng môi giới đã chạy khắp các tuyến đường “săn lùng” đất nền, đất ruộng (chưa lên thổ cư)…

Anh Nguyễn Văn Tình (ngụ huyện Bến Lức, Long An) cho biết, vừa mua 1 công (1.000m2) đất ruộng ở xã Bình Tịnh với giá 500 triệu đồng. Theo anh tìm hiểu, giá đất ở khu vực này trước đây chỉ khoảng 300 triệu đồng/1 công.

Chị Nguyễn Thị Nguyên (quê Tân Trụ) cho biết, huyện Tân Trụ đang mở rộng các tuyến đường liên xã, liên huyện để chuẩn bị kết nối tuyến động lực nên giá đất tăng cao.

Hiện tại, giá đất dọc các tuyến đường giao thông liên tỉnh có giá từ 300 - 320 triệu đồng 1m ngang, trước đây chỉ 250 triệu đồng 1m ngang.

Còn đất lúa gần đường giao thông liên tỉnh có giá từ 1 - 1,2 tỷ đồng/1 công, sâu vào phía trong, tùy theo tuyến đường nhỏ, đường lớn có giá từ 400 - 500 triệu đồng/1 công.

Anh Hồ Tấn Minh (ngụ TP Tân An, Long An) cho biết, vừa bán lô đất ngang 5m dài 40m ở xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An với giá 1,2 tỷ đồng.

Ông Trương Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Long An xác nhận, giá đất tại huyện Tân Trụ đang tăng chóng mặt.

Các nhà đầu tư từ TP.HCM và lực lượng môi giới tại địa phương đón đầu dự án trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang và dự án 2 cầu Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây chuẩn bị khởi công nên “đổ dồn” về mua đất khiến giá đất tăng cao.

Theo ông Liêm, khi tuyến đường này hoàn thành không chỉ người dân huyện Tân Trụ, mà người dân các địa phương lân cận và cả khu vực miền Tây được hưởng lợi.

“Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, liên kết với vùng phát triển công nghiệp, đô thị và vành đai phát triển của TP.HCM, sắp tới, khi trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang (một trong những công trình trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn huyện Tân Trụ) hình thành, sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho huyện ngày càng phát triển vượt bậc”, ông Liêm nói.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, người dân cần tỉnh táo khi đầu tư, mua nhà đất tại các khu vực đang “sốt”.

Bởi, khi giá bất động sản tăng lên, nhiều chủ đầu tư, các “cò” sẽ tung ra các chiêu để đưa người đầu tư đất vào những vị trí chưa được quy hoạch hoặc pháp lý chưa rõ ràng.

“Cần tìm hiểu pháp lý của các dự án một cách cẩn thận hoặc lựa chọn những chủ đầu tư uy tín để mua bất động sản, tránh tình trạng mua theo đám đông sẽ kéo theo hệ luỵ”, vị chuyên gia khuyến cáo.