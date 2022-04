Dừa khô giảm giá xuống ở mức thấp

Dừa được trồng tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.





Dừa khô nguyên liệu được doanh nghiệp và cơ sở chế biến dừa trong tỉnh thu mua xô tại vựa ở mức 45.000-55.000 đồng/chục, trong khi cùng kỳ có giá 70.000-80.000 đồng/chục. Còn dừa khô bán xô tại vườn cho thương lái chỉ còn trên dưới 40.000 đồng/chục (thương lái tự hái dừa). Giá dừa khô giảm do gần đây nhiều tiểu thương, doanh nghiệp và cơ sở chế biến dừa xuất khẩu giảm thu mua dừa nguyên liệu vì đầu ra xuất khẩu nhiều sản phẩm từ dừa đang có phần chậm do các nước giảm nhu cầu nhập khẩu, nhất là Trung Quốc đang siết chặt việc nhập khẩu các loại nông sản nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, giá dừa khô nguyên liệu giảm do ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu dừa trên thế giới và giảm giá của các sản phẩm phụ phẩm từ trái dừa như mụn dừa, nước dừa… Nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm này giảm so với trước, nhất là tại thị trường trong nước. Hiện nay, nông dân trồng dừa đang cố gắng “neo trái” để chờ giá dừa khô nguyên liệu sớm phục hồi trở lại.