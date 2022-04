Đưa du khách ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã trực tiếp tham gia trong chuyến bay đầu tiên từ Bệnh viện Quân Y 175 qua các địa điểm cầu Bến Lức thuộc thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An; Khu du lịch sinh thái Tân Lập huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An với thời gian bay là 1 giờ 20 phút.

Đưa trực thăng vào phục vụ du khách là một trong những điểm mới của du lịch TPHCM. Đây là mục tiêu phục hồi hoạt động du lịch và kế hoạch mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới thuộc chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”.

Chủ trương mở tuyến du lịch bằng trực thăng đã được UBND TPHCM và Bộ Quốc phòng thống nhất triển khai khảo sát. Hiện Sở Du Lịch thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay để xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao”. Sự kiện đã thu hút 5 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại thành phố quan tâm, tham dự.

Sở Du lịch sẽ giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm. Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tour đường không “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” dự kiến có gói: Sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30 đến 45 phút) gồm 2 lộ trình bay: bay ngắm trung tâm TPHCM và bay ngắm trung tâm TPHCM – Cần Giờ.

Chuyến bay tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút) với lộ trình kết nối TPHCM và Long An theo tuyến: trung tâm TPHCM – Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ (TPHCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An)

Tại buổi khảo sát, bà Phan Thị Thắng cho biết đưa du khách đi ngắm cảnh từ trên cao là dịch vụ đã được nhiều quốc gia thực hiện. Tại Việt Nam các chuyến bay từ Hà Nội đến Hạ Long, Ninh Bình đã được khai thác từ lâu. TPHCM và các địa phương lân cận có nhiều tiềm năng khai thác dịch vụ này nhưng đến nay mới bắt đầu khảo sát thực hiện. Tuy nhiên, thành phố sẽ đi tắt đón đầu để đưa dịch vụ phát triển nhanh phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Sau khi khảo sát, tour “Ngắm TPHCM từ trên cao” dự kiến sẽ đưa vào khai thác nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch thành phố đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển TPHCM trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.

Theo Tiền Phong