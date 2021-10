Du lịch sau giãn cách: Cần bớt rào cản

Hội An mở cửa đón khách nội địa từ đầu tháng 11

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao & Truyền thanh truyền hình TP Hội An cho biết, dự kiến đầu tháng 11 Hội An sẽ đón khách nội địa, và tổ chức lại các hoạt động, bán vé tham quan. Điều khó nhất hiện nay là tỷ lệ phủ vắc xin tại địa phương chỉ mới đạt 30%. Ngành du lịch tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ thống nhất cho Quảng Nam đón khách quốc tế bằng các chuyến bay thuê bao, theo mô hình hộ chiếu vắc xin sau khi Phú Quốc thí điểm thành công; tham mưu đề xuất Bộ VHTTDL để Quảng Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch Mê Kông và các phiên họp Tiểu vùng dự kiến tổ chức vào tháng 6 hoặc tháng 10/2022 tại Hội An.

HOÀI VĂN