Du lịch Nam Bộ: Kỳ vọng đà phục hồi

Chợ nổi Cái Răng là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến thăm Cần Thơ và miền Tây Nam Bộ. Ảnh tư liệu: Xuân Cường/Báo Tin tức

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, thích ứng với trạng thái bình thường mới, phục hồi kinh tế- xã hội gắn với kiểm soát dịch, các địa phương triển khai nhiều giải pháp để tạo đà phục hồi cho ngành “công nghiệp không khói” và từng bước phát triển trở lại trong năm mới 2022.

Nỗ lực "phá băng"

Đề cập về du lịch Nam Bộ trong năm 2021, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ cho rằng: Du lịch phương Nam quanh năm ấm áp, không có mùa Đông, có lợi thế thu hút khách suốt bốn mùa nhưng giờ đây đang phải nỗ lực "phá băng" bởi những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID -19.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố hầu như “tê liệt” từ cuối quý II và cả quý III năm 2021. Thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10, với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, từng bước phục hồi kinh tế- xã hội gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, du lịch là một trong những lĩnh vực sớm được Thành phố Hồ Chí Minh khởi động trở lại với một số tour du lịch ngắn dành cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch, tham quan vùng xanh Cần Giờ, Củ Chi. Tiếp đó, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động khảo sát, kết nối, phát triển tuyến, điểm an toàn với các tỉnh, thành như: Tây Ninh, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, các tỉnh vùng Tây Bắc như Điện Biên, Hà Giang. Nhiều doanh nghiệp du lịch đã sớm đưa du khách tới các điểm đến đảm bảo các tiêu chí an toàn kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh Hà Giang, Bến Tre, Long An, Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngoài ra, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức cuộc vận động hiến kế khôi phục du lịch thành phố; trong đó chú trọng các nội dung hướng đến là giải pháp để hồi phục, cơ chế chính sách phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, hấp dẫn, đa dạng về văn hóa, thân thiện và cởi mở trong lối sống với nhịp sống sôi động và hiện đại.

Cùng thuộc khu vực Đông Nam Bộ, từ giữa tháng 10, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho phép một số cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng thí điểm đón khách đến tham quan nghỉ dưỡng theo mô hình khép kín, đánh dấu bước trở lại của ngành du lịch ở một địa phương trọng điểm về du lịch của cả nước, có nhiều thế mạnh về du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, trong ngày đầu mở cửa trở lại, doanh nghiệp chỉ đón chưa đến 10 du khách nhưng việc tái khởi động, đón khách trở lại là rất cần thiết để dần phục hồi sản xuất, kinh doanh. Mới đây nhất, ngày 17/12, doanh nghiệp này đã tiếp tục khánh thành tòa tháp khách sạn thứ 2 với các phòng tiện nghi, đẳng cấp, đầy đủ tiện ích khép kín, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị) cho du khách khi đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với tỉnh Kiên Giang - địa phương thuộc khu vực Tây Nam Bộ, ước tính năm 2021 toàn tỉnh đón khoảng 3,13 triệu lượt du khách, giảm gần 42% so với năm 2020. Những tháng cuối năm, cùng với nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, các hoạt động khôi phục du lịch đang được triển khai. Trong đó, bên cạnh việc đón du khách nội địa trở lại, đáng chú ý là sự kiện đón, phục vụ thành công hơn 200 du khách Hàn Quốc đến du lịch tại thành phố Phú Quốc theo chương trình du lịch trọn gói, sử dụng “hộ chiếu vaccine” vào dịp cuối tháng 11, đang tạo đà cho những bước phục hồi tiếp theo của du lịch ”Đảo Ngọc” - một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các biện pháp mang tính cấp bách để khởi động, tạo đà phục hồi du lịch, tùy theo tình hình cụ thể, từng địa phương cũng đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, góp phần phục hồi và phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.