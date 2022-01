Du lịch miền Tây dần mở cửa, đón khách

14/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

14/01/2022 6:30 AM (GMT+7)





Điểm du lịch nhà dừa với không gian yên tĩnh, gần gũi.





Đồng loạt mở cửa đón khách

Những ngày này, các điểm, khu du lịch ở miền Tây đã dần mở cửa đón khách tham quan chào năm mới 2022. Tại tỉnh Vĩnh Long, dịch vụ du lịch sông nước như đi thuyền trên sông Tiền ngắm các nhà bè nuôi cá trên sông, hay các điểm tham quan du lịch đã có nhiều hoạt động đón khách trở lại. Theo bà Nguyễn Ngọc Giác, chủ nhà dừa độc đáo ở cù lao thuộc xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, do mới hoạt động trở lại nên lượng khách đến tham quan không nhiều, mỗi ngày chỉ đón vài đoàn với khoảng 20-30 khách. “Ðể đảm bảo an toàn cho du khách cũng như tại điểm du lịch, đơn vị tuân thủ các quy định của ngành chức năng về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng doanh nghiệp cố gắng thích ứng, vượt khó để duy trì, phát triển du lịch tại địa phương” - bà Giác chia sẻ.

Còn tại tỉnh An Giang, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Ðốc, đã ký công văn chính thức mở cửa Khu Du lịch quốc gia Núi Sam trong trạng thái bình thường mới từ ngày 1-1-2022. Trước khi mở cửa trở lại, UBND TP Châu Ðốc yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư y tế và phương án đảm bảo y tế đối với khách du lịch khi đến TP Châu Ðốc. Ðồng thời, chuẩn bị các cơ sở cách ly và điều trị khi có khách nhiễm COVID-19.

Tương tự, Khu Du lịch Mỹ Luông, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cũng đã mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động. Anh Phan Văn Khánh, Giám đốc Khu Du lịch Mỹ Luông, cho biết trung bình mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 50-100 khách. Lượng khách đến vui chơi, khám phá, chụp ảnh và ăn uống đang tiếp tục tăng lên, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

Theo anh Khánh, để thích ứng trạng thái bình thường mới, cũng đảm bảo an toàn cho khách tham quan và nhân viên khu du lịch, đơn vị có bố trí 2 máy khử khuẩn, đo thân nhiệt phòng COVID-19 đặt trước cổng. Khi ra vào khu du lịch, mọi người sẽ được khử khuẩn toàn thân. Với tiêu chí thân thiện, khách đến với Khu Du lịch Mỹ Luông sẽ luôn có cảm giác như đang về với gia đình mình. Công trình khu du lịch rộng hơn 2ha được bố trí nhiều hạng mục phục vụ du khách, đặc biệt là khu trưng bày hàng trăm xe máy biển số đẹp cùng khu nghệ thuật gỗ lũa để du khách tham quan thưởng lãm.

Thay đổi để thích ứng

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, cho biết: Căn cứ vào cấp độ dịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh, ngành Văn hóa và Du lịch sẽ mở cửa dần để đón khách tham quan. Việc mở cửa đón khách phải đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tránh tình trạng dịch lây lan trong cộng đồng bắt nguồn từ các hoạt động du lịch. “Ðến thời điểm hiện tại, hầu hết các khu, điểm khu lịch trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón khách trở lại như khu du lịch Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư… Do mới mở cửa trở lại và tâm lý khách tham quan còn thận trọng nên lượng khách đến địa phương chưa nhiều, tuy nhiên các điểm du lịch lớn có dấu hiệu đông dần và khởi sắc. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các kế hoạch phục hồi du lịch, đặc biệt là kích cầu du lịch nội tỉnh, kết hợp xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang” - ông Hiệp nói.

Theo ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Sở cũng đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động về du lịch nhằm trao đổi, đề xuất tìm ra những giải pháp để thích ứng trong điều kiện mới. Song song đó, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các điểm du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tất cả các đơn vị du lịch trên địa bàn trở lại hoạt động phải xây dựng kế hoạch cụ thể. Sở trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nhằm vừa đảm bảo an toàn cho khách tham quan, vừa đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch. Ngoài ra, tăng cường, đẩy mạnh các ứng dụng thông tin xúc tiến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch thông qua các trang mạng xã hội để du khách tiếp cận.

“Với những giải pháp hiện có, đại dịch sẽ từng bước được khống chế và trở lại trạng thái bình thường mới. Do đó, các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh cần có những cách làm, tạo ra những sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp hơn để thích ứng. Dù đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng các đơn vị làm du lịch cũng cần có những chính sách kích cầu nhằm thu hút du khách. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong điều kiện bình thường mới” - ông Giàu nói.