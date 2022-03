Du lịch ĐBSCL tăng mạnh đầu năm nhờ nhiều giải pháp kích cầu

Ngày 28-2, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, chỉ qua 2 tháng đầu năm 2022, địa phương này đã đón khoảng hơn 1 triệu lượt du khách, đạt 18,84% kế hoạch năm, tăng hơn 27% so với cùng kỳ.

Cáp treo Hòn Thơm ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút đông du khách. Ảnh: Q.BÌNH

Riêng trong tháng 2, Kiên Giang đón 728.000 lượt khách, tăng hơn 2,23 lần so tháng trước và tăng 59,67% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là hơn 10.000 lượt, tăng 20,81% so với cùng kỳ. Đối với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổng lượt khách tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 98.000 lượt, trong đó khách quốc tế hơn 5.582 lượt.

Khách du lịch đến Kiên Giang tăng là nhờ các ngành chức năng triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa trở lại và tiếp tục đón khách du lịch quốc tế đến thành phố đảo Phú Quốc thông qua mô hình “hộ chiếu vaccine”.

Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng chuẩn bị các điều kiện rất tốt để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết 2022, gắn với áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho du khách. Hiện tại, ngành du lịch Kiên Giang đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng mở cửa đón du khách quốc tế trở lại…

Tại Cà Mau, trong 2 tháng đầu năm, tỉnh này đã đón trên 130.000 du khách. Cà Mau đặt mục tiêu doanh thu từ du lịch năm 2022 khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Một số điểm thu hút đông khách du lịch của Cà Mau như khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu du lịch Đất Mũi, di tích lịch sử Hòn Đá Bạc; điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm...

An Giang có thế mạnh về du lịch sinh thái – tâm linh kết hợp. Ảnh: Q.BÌNH



Tại An Giang, từ đầu năm 2022 tới nay, lượng khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 400.000 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ. Các điểm khách hành hương, tham quan đông như khu di tích miếu bà chúa xứ Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư…