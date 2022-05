Du lịch bội thu

Khách nội địa lẫn quốc tế cùng tăng mạnh

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch TP Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách, tăng hơn 3,3 lần; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tỉnh Quảng Nam cũng tăng mạnh lượng khách nội địa lẫn quốc tế với khoảng 120.000 lượt, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa ước đạt 112.000 lượt (tăng 125%), khách quốc tế khoảng 8.000 lượt. Tỉnh Bình Thuận đón khoảng 80.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng (tăng khoảng 33% so với năm ngoái). Tỉnh Quảng Bình đón gần 220.000 lượt khách, tăng 4,6%. Các điểm du lịch ở Quảng Bình như động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối... thu hút rất đông du khách; đa phần cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, kể cả homestay, farmstay đạt công suất phòng từ 95% trở lên...

Đáng chú ý, trong Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng (diễn ra từ ngày 23 đến 30-4) và kỳ nghỉ lễ năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 317.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.