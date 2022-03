Du lịch Bình Định hứa hẹn một mùa bùng nổ

23/03/2022 7:06 AM (GMT+7)

23/03/2022 7:06 AM (GMT+7)

Tấp nập du khách những ngày cuối tuần

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối tuần qua, nhiều điểm du lịch tại Bình Định bắt đầu sôi động trở lại, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Quy Nhơn tiếp nhận ngày càng đông khách hơn.

Tại khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) – hòn đảo nên thơ được mệnh danh là "Maldives Quy Nhơn", mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cách đó không xa, điểm tham quan Eo Gió – nơi được xem là có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, lúc nào cũng đông nghịt du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm.

Tương tự, tại các địa phương hoặc điểm du lịch nổi tiếng khác ở Bình Định, như: Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn; Trung Lương – Cát Tiến, huyện Phù Cát; Nhơn Hải, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn… lúc nào cũng tấp nập du khách đến tham quan. Ngoài người dân địa phương, du khách đến Bình Định trong những ngày qua chủ yếu ở các tỉnh, thành phía Bắc; TP HCM và các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

Đông đảo du khách đến tham quan bãi biển Nhơn Lý, TP Quy Nhơn

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú tại TP Quy Nhơn cũng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại sau gần 2 năm đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều homestay trong các con hẻm nhỏ nhưng vẫn đông khách; hệ thống khách sạn, nhất là các khách sạn từ 3 – 5 sao bắt đầu "cháy" phòng. Tại các điểm hoạt động dịch vụ ăn uống ở Bình Định, lượng thực khách cũng bắt đầu tăng cao.

"Vì nghĩ rằng đang dịch Covid-19, ít du khách tham quan nên đợt đi công tác cuối tuần vừa rồi tại TP Quy Nhơn, tôi đã không đặt phòng khách sạn trước. Ai ngờ, lúc vừa đến Quy Nhơn, tôi liên hệ mấy khách sạn 4 - 5 sao để đặt phòng thì không còn chỗ trống. Chưa đến mùa cao điểm du lịch mà đã như vậy nên tôi tin rằng mùa hè sắp tới, Bình Định sẽ thu hút rất nhiều du khách", anh Phan Đăng Minh (ngụ TP HCM) chia sẻ.

Nhà hàng Leng Keng 2 tấp nập du khách trong những ngày gần đây

Theo Sở Du lịch Bình Định, đợt Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh này đón gần 160 nghìn lượt khách, tăng 40% so với Tết 2021. Hai tháng đầu năm, lượng khách đến Bình Định đạt gần 650 nghìn, tăng 37%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 972 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 2, có hơn 363 nghìn lượt du khách đến Bình Định, tăng 117,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 1.200 lượt khách du lịch quốc tế, còn lại là khách du lịch nội địa.

Sẵn sàng cho một mùa du lịch bùng nổ

Thực tế trong những năm gần đây cho thấy, Bình Định đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước, là điểm an toàn - thân thiện - hấp dẫn và ngày càng "sáng hơn" trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bờ biển Quy Nhơn có hình vòng cung tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với lợi thế đường bờ biển dài 134 km, Bình Định có gần một nửa số huyện, thành phố giáp biển, được thiên nhiên ban tặng vô số những thắng cảnh và bãi biển đẹp với hàng chục bãi tắm lớn, nhỏ. Trong đó, có nhiều bãi tắm rộng hàng trăm héc-ta, đa phần còn nguyên sơ, như: bãi biển Quy Nhơn, Ghềnh Ráng, Hải Giang, Nhơn Lý, Phú Hậu, Trung Lương, Vĩnh Hội, Tân Thanh, Mũi Rồng - Tân Phụng, Tam Quan…

Hầu hết các bãi biển ở Bình Định bằng phẳng, cát trắng, nước biển trong xanh, ngập tràn ánh nắng, có cảnh quan đẹp. Ngoài ra, tỉnh này còn có một số đảo nhỏ ven bờ, nhiều vũng vịnh, đầm phá, gành rạn, cửa sông, cồn cát, rừng ngập mặn, rạn san hô cùng hệ thủy sinh hết sức phong phú và đa dạng.

Theo TS Trần Du Lịch, ngoài những bãi biển tuyệt đẹp với nhiều danh thắng thiên nhiên được trời ban tặng, Bình Định còn được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, "đất võ trời văn" với nhiều di tích, danh thắng đẹp tuyệt. Về lợi thế lịch sử, Bình Định là mảnh đất Tây Sơn hào kiệt. Xa xưa hơn, đây là thành Đồi Bàn của người Chăm. "Nếu du lịch là sản phẩm văn hóa của nhân loại thì Bình Định hội đủ những yếu tố để thưởng thức sản phẩm này", TS Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Du khách đi ca nô để tham quan vịnh Quy Nhơn

Ông Đinh Văn Bên - chủ nhà hàng Leng Keng 2 nằm cạnh điểm tham quan Eo Gió (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) - cho biết thực khách đến nhà hàng của ông chủ yếu là du khách. Những ngày gần đây, thực khách đến nhà hàng này càng đông, nhất là vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

"Khi chưa xảy ra dịch Covid-19, vào mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày nhà hàng Leng Keng 2 tiếp nhận từ 500 - 1.000 lượt thực khách. Những ngày gần đây, dù ngành du lịch mới hoạt động trở lại nhưng nhà hàng của tôi cũng tiếp nhận khoảng 200-300 thực khách. Điều này cho thấy, mùa cao điểm sắp tới, du khách sẽ đến Bình Định rất đông", ông Bên nhận định.

Dự báo du khách sẽ tăng đột biến trong mùa cao điểm du lịch năm nay nên tỉnh Bình Định đã và đang triển khai nhiều kế hoạch để phục vụ tốt hơn. Cụ thể, nhằm thích ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc "Du lịch xanh: Điểm đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn", hướng tới bảo đảm tiêu chí an toàn cho du khách, người lao động và các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Tháp Bánh Ít là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Định thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: Nguyễn Dũng

Bà Phạm Hải Hồng (du khách đến từ Hà Nội) cho hay đã từng đến Bình Định nhiều lần nhưng giữa tháng 3 vừa qua, bà vẫn quay trở lại nơi này để ngắm biển, tham qua di tích. "Tôi rất yên tâm khi chứng kiến cảnh các khu, điểm du lịch, lưu trú cung cấp dịch vụ bài bản, bảo đảm tiêu chí an toàn. Đặc biệt, ngay khi tới sân bay Phù Cát, chúng tôi được bộ phận hỗ trợ của ngành du lịch tư vấn thông tin rất nhiệt tình, khiến mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái và an tâm", bà Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định, cho biết hiện các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón khách. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc đào tạo nhân lực, đưa ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn. "Điều này đã khiến du khách cảm thấy an toàn khi đến với Bình Định. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới", ông Vũ chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cùng với việc "phủ sóng" vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; ngành du lịch tỉnh này đã nỗ lực hành động và thích ứng linh hoạt, không để lỡ nhịp phục hồi, phát triển hoạt động du lịch. Bức tranh của ngành du lịch đã phát lộ những gam màu sáng ngay từ đầu năm nay và thể hiện rõ trong tháng 3 này. Đây sẽ là tiền đề cho du lịch Bình Định phát triển trở lại trong bình thường mới, kể cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

MerryLan Quy Nhơn là siêu dự án du lịch có vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2,5 tỉ USD, đang được Tập đoàn Hưng Thịnh triển khai xây dựng tại bán đảo Hải Giang, thuộc xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn

"Bình Định đang huy động nhiều sở, ngành, địa phương cùng chung tay để vực dậy hoạt động du lịch của tỉnh. Bởi du lịch có phục hồi thì các ngành nghề khác mới phát triển theo. Đây cũng là định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025", ông Thanh nói.

Nhằm nâng tầm du lịch phố biển, mới đây, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng với UBND TP Quy Nhơn và Tập đoàn Tư vấn Quốc tế Boston Consulting Group (BCG) đã ký thỏa thuận xây dựng đề án phát triển du lịch Quy Nhơn đến năm 2030 - tầm nhìn châu Á. Theo đó, đề án chú trọng khẳng định tiềm năng và vị thế vốn có của Quy Nhơn tại thị trường trong nước, đồng thời xây dựng các giải pháp đưa nơi này trở thành điểm đến hàng đầu châu lục. Đặc biệt, đề án sẽ khai phá tiềm năng trong phân khúc du lịch cao cấp, đảm bảo tăng trưởng du lịch song hành với phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Theo Người Lao Động