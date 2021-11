Dự báo thị trường ô tô dịp cuối năm tăng trưởng tiếp

17/11/2021 6:30 AM (GMT+7)

Ô tô Vinfast chuẩn bị xuất xưởng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bên cạnh đó, xe du lịch tiếp tục được người dùng quan tâm hơn do phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, trong khi phương tiện cá nhân được đánh giá là thuận tiện cho nhu cầu di chuyển và phòng tránh dịch bệnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn này các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu cho khách hàng sẽ kích thích nhu cầu mua sắm xe sau nhiều tháng “đóng băng” vì đại dịch.

Tiếp đà tăng trưởng doanh số bán xe 52% ở tháng 9, bước sang tháng 10/2021 thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng đến 120% so với tháng trước và sau nhiều tháng giảm mạnh doanh số do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng của 17 đơn vị thành viên trong tháng 10/2021 đạt 29.797 xe, tăng 120% so với tháng trước.

Trong tổng doanh số bán hàng trên có 19.865 xe du lịch, tăng 138%; 9.492 xe thương mại, tăng 94%; và 404 xe chuyên dụng, tăng 45% so với tháng trước. Về nguồn gốc, trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 xe, tăng 110% thì xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.453 xe, tăng 132% so với tháng trước.

Theo VAMA, có được kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10 vừa qua nhờ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ đã đạt những hiệu quả tích cực, nhiều tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp thúc đẩy kinh tế. Qua đó, giúp các đại lý trên toàn quốc hoạt động trở lại trên toàn quốc và sự phục hồi nhanh chóng của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 132% so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số bán xe trong tháng 10 năm 2021 vẫn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng năm 2021, doanh số bán xe của các đơn vị thành viên VAMA đạt 218.734 xe các loại, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, doanh số bán xe du lịch giảm 4%, xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 50%.

Mặc dù vậy, các chuyên gia trong ngành cho rằng, bên cạnh doanh số bán xe của các đơn vị thành viên VAMA, thị trường ô tô Việt Nam còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo… nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

Chỉ qua số liệu công bố chính thức từ TC Motor - đại diện thương hiệu Hyundai Thành Công trong tháng 10 vừa qua có doanh số bán 8.855 xe, cộng dồn 10 tháng của năm 2021 lên 53.182 xe các loại. Bên cạnh đó, VinFast cũng tiêu thụ 3.320 xe, nâng tổng doanh số của 10 tháng năm 2021 lên 28.847 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Tính chung doanh số được công bố chính thức từ VAMA, TC Motor và VinFast, trong tháng 10/2021, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 41.972 xe, nâng tổng số xe bán ra trong 10 tháng năm 2021 lên 300.763 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong khắp cả nước. Dẫn đầu toàn thị trường về doanh số bán ô tô trong tháng 10 vừa qua tiếp tục là thương hiệu Hyundai với doanh số 8.855 xe, tiếp đến là Toyota với 7.076 xe, Kia 4.558 xe, Ford 3.324 xe, VinFast 3.320 xe, Mazda 1.960 xe, Honda 1.318 xe... Về mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua, dẫn đầu toàn thị trường là mẫu Hyundai Accent với doanh số bán 3.346 xe, tiếp đến là Ford Ranger với 2.583 xe, Toyota Corolla Cross 2.402 xe, VinFast Fadil 2.218 xe, Kia Seltos 1.812 xe, Toyota Vios 1.748 xe, Hyundai Tucson 1.420 xe, Hyundai Santa Fe 1.278 xe, Kia Cerato/K3 1.215 xe, Hyundai Grand i10 1.108 xe.