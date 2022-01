Dự báo năm 2022 Việt Nam tăng trưởng GDP đứng đầu Đông Nam Á

30/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

30/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 sẽ đạt 7,5% - mức cao nhất trong khu vực ASEAN

Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (Singapore, AMRO) vừa công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3, bao gồm các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

AMRO nhận định bất chấp những thách thức mới do đại dịch Covid-19 và sự suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khu vực ASEAN+3 sẽ tiếp tục duy trì khả năng phục hồi kinh tế tích cực trong năm nay với mức tăng trưởng GDP dự báo đạt 4,9%.

Tuy nhiên, AMRO cũng điều chỉnh giảm dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của hầu hết các nền kinh tế thuộc khu vực ASEAN+3 so với mức dự báo được đưa ra hồi tháng 10/2021. Nguyên nhân chủ yếu do tác động tiêu cực từ làn sóng lây nhiễm mới do biến chủng Covid-19 Omicron gây ra cùng với đó là việc một số nước tái áp đặt các biện pháp phong toả.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong năm 2022 được AMRO dự báo sẽ lần lượt ở mức 5,5%, 2,9% và 3%. Trong đó, nền kinh tế Nhật Bản có mức tăng trưởng mạnh hơn so với dự báo hồi tháng 10/2021 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng tư nhân và đầu tư kinh doanh.

AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế của toàn khối ASEAN sẽ đạt 5,2% trong năm 2022. Trong đó, Việt Nam được nhận định sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 7,5% - mức cao nhất so với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN. Con số này cao hơn đáng kể so với mức dự báo tăng 6% của Malaysia, 4% của Singapore và 3,6% của Thái Lan.

Báo cáo của AMRO cũng nhấn mạnh về việc phải theo dõi các diễn biến khó lường của dịch bệnh để đánh giá ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN+3. Bên cạnh đó, AMRO cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã “đạt đỉnh” trong quý 4/2021 và sẽ giảm bớt trong năm 2022. Tuy nhiên, sự gián đoạn kéo dài của các chuỗi cung ứng sẽ ngày càng tạo áp lực lên chi phí vận chuyển toàn cầu, ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu của các nước trong khu vực ASEAN+3.

Trong khi đó, lạm phát cao tại nhiều nơi trên thế giới dường như sẽ thúc đẩy các nước phát triển phải siết chặt chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm 2022 hoặc sớm hơn với tốc độ nhanh hơn so với các dự báo trước đây.

AMRO dự báo chỉ số giá tiêu dùng của khu vực ASEAN+3 (không bao gồm Myanmar) trong năm nay ở mức 2,9% - tương đối thấp so với các khu vực khác trên thế giới. Việc gia tăng chi phí thực phẩm, năng lượng và hàng hoá nguyên liệu thô trong bối cảnh giá cả toàn cầu tăng sẽ tạo áp lực gia tăng lạm phát tại khu vực ASEAN+3.