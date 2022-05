Dự báo năm 2022, ngành hàng không vận tải từ 42 - 47 triệu lượt hành khách

Ngành hàng không bội thu trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ GTVT, từ ngày 15/2/2022, Việt Nam đã khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế như giai đoạn trước dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam đã khôi phục lại đường bay tới trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Dự kiến các thị trường sẽ tiếp tục được khôi phục cũng như tăng dần tần suất đường bay khai thác.

Đối với thị trường nội địa, sau khi hoạt động vận chuyển hàng không nội địa được dỡ bỏ các hạn chế về tần suất, đến nay, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác trở lại gần 60 đường bay nội địa với trung bình tổng số chuyến bay nội địa thực hiện hàng ngày từ 700 - 800 chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo, năm 2022, sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 42 -47 triệu lượt hành khách tăng từ 170 - 200% so với năm 2021 nhưng giảm trên 40% so với năm 2019. Trong đó, tính riêng thị trường nội địa, lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 33 - 35 triệu lượt khách giảm từ 6 - 10% so với năm 2019.

Còn vận chuyển quốc tế ước đạt từ 8,4 triệu đến 11 triệu khách, tăng trưởng 1.480% đến 2.093% so với năm 2021 và giảm 72% đến 80% so với năm 2019. Còn sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1,524 triệu tấn, tăng 16,4% so với năm 2021 và tăng 21,2% so với năm 2019.

“Năm 2022, dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội cũng đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn để các doanh nghiệp có thể khắc phục tổn thất, khôi phục lại hoạt động kinh doanh”, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Nhà nước hiện vẫn đang triển khai các giải pháp tổng thể giúp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19, trong đó có doanh nghiệp hàng không.

Thị trường hàng không nội địa có thể phục hồi từng bước nhưng còn nhiều khó khăn. Dự kiến đến hết năm 2022, lượng khách nội địa đạt gần về mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Riêng thị trường quốc tế sẽ cần một thời gian dài để phục hồi. Dự kiến năm 2022 sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế giảm 72-80% so với năm 2019.