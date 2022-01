Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 kỳ vọng mở rộng kết nối liên vùng

Những đoạn tuyến được nâng cấp cải tạo, nhà thầu đã tập trung máy móc, thiết bị thi công cống thoát nước hai bên và cống hộp qua đường để tạo mặt bằng thi công các hạng mục tiếp theo.

Quốc lộ 19 chính thức được thi công trên toàn tuyến.

Trên toàn tuyến, phóng viên cũng ghi nhận các gói thầu thi công cầu, tuyến tránh đang được triển khai. Anh Nguyễn Xuân Tâm, Chỉ huy trưởng gói thầu XL03 Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp Quảng Trị (đơn vị thi công gói thầu qua thị xã An Khê, Gia Lai) chia sẻ: “Ngay sau khi trúng thầu, doanh nghiệp đã huy động máy móc, thiết bị vào công trường. Hiện tại chúng tôi đã chia ra nhiều múi thi công đảm bảo hoàn thành gói thầu theo đúng hợp đồng đã ký kết”.

Có thể nói Quốc lộ 19 tuyến giao thông huyết mạch có chiều dài hơn 240 km kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) tiếp giáp với Campuchia xuống cảng Quy Nhơn (Bình Định) sau thời gian chuẩn bị khá lâu với nhiều khó khăn về khách quan và chủ quan đã chính thức được thi công trên toàn tuyến.

Chia sẻ về niềm vui này, anh Nguyễn Văn Tới (trú tại thành phố Pleiku) - một lái xe vận tải thường xuyên chở hàng hóa từ thành phố Gia Lai xuống cảng Quy Nhơn chia sẻ, những năm gần đây, Quốc lộ 19 thực sự trở thành nỗi ám ảnh với nhiều lái xe vận tải và người tham gia giao thông bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Văn Tới thông tin thêm, do được xây dựng đã lâu và chỉ có quy mô hai làn xe, mặt đường nhỏ hẹp khoảng từ 7 - 9 m chỉ đáp ứng tốc độ di chuyển thấp và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đặc biệt do đường nhỏ hẹp và có nhiều đèo, đặc biệt là đèo An Kê nên thời gian cho lộ trình từ Gia Lai xuống Bình Định mất từ 6 -7 h cho quãng đường chỉ gần 150 km từ thành phố Pleiku xuống thành phố Quy Nhơn.

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 19 đang triển khai. Nếu dự án hoàn thành sẽ giúp lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn, đặc biệt là xuống cảng Quy Nhơn, lái xe chúng tôi cũng bớt vất vả cũng như tiết kiệm được tiền xăng dầu. Nhưng quan trọng hơn là sự an toàn khi tham gia giao thông, nhất là qua đèo An Khê về đêm”, anh Tới cho hay.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết, cảng có vai trò kết nối nguồn hàng tại khu vực Tây Nguyên phục xuất khẩu, đồng thời cũng là cảng phục vụ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của cả vùng Tây Nguyên. Do đó việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 sẽ mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của cảng từ đó tạo động lực phát triển kinh tế cho cả vùng.

Còn theo đại diện UBND tỉnh Bình Định, tuyến Quốc lộ 19 nối liền từ Cảng Quy Nhơn đến với các tỉnh Tây Nguyên và kết thúc tại cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) có có ý nghĩa chiến lược trong việc mở ra cơ hội thông thương, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, các nước Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan theo trục hành lang Đông - Tây... Nhận thấy tầm quan trọng của tuyến huyết mạch này, đồng thời cũng là điểm nghẽn cần tháo gỡ, tỉnh Bình Đình đã đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng xây dựng mới hơn 17 km với 6 làn xe (đã hoàn thành năm 2020) kết nối từ cảng vào Quốc lộ 19.

“Vì vậy, việc Bộ Giao thông Vận tải đang đẩy mạnh việc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp toàn bộ Quốc lộ 19 cùng với Quốc lộ 19 (mới) mà tỉnh Bình Định đã đầu tư sẽ tạo ra hạ tầng đồng bộ trên toàn tuyến, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa hai chiều từ cảng lên các tỉnh Tây Nguyên”, đại diện UBND tỉnh Bình Định nhìn nhận.

Đại diện Sở Giao thông tỉnh Gia Lai thông tin, kể từ sau năm 1975 đến nay, Quốc lộ 19 đã trải qua một số lần nâng cấp, cải tạo. Trong đó, gần đây nhất là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+027 đến Km50 (tỉnh Bình Định) và Km108 Km131+300 (tỉnh Gia Lai) theo hình thức hợp đồng BOT được hoàn thành vào cuối tháng 12/2015.

“Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác dưới áp lực lưu thông phương tiện lớn, các đoạn ngoài phạm vi đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Việc Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai dự án nâng cấp, cải tạo các đoạn còn lại sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên tuyến đường huyết mạch này”, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đánh giá.

Ông Lưu Việt Khoa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 – Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19) cho biết, trong tổng số 143,6 km đường thuộc phạm vi thi công, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai chiếm 126,6 km (bao gồm 2 đoạn tuyến tránh thành phố Pleiku và thị xã An Khê). Hiện nay, 7/8 gói thầu xây lắp thuộc dự án đã được triển khai. Gói thầu còn lại đang lựa chọn nhà thầu để triển khai ngay trong quý I này.

Cũng theo ông Lưu Việt Khoa, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Dự án 2 đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị thi công xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức thi công để đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình.