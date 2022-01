Đồng bằng sông Hồng được vào top 52 điểm đến năm 2022

Danh sách 52 điểm đến năm 2022 do New York Times chọn:

1. Chioggia, Italy; 2. Vườn quốc gia Chimanimani, Mozambique; 3. Queens, New York, Mỹ; 4. Northumberland, Anh; 5. Zihuatanejo, Mexico; 6. Vườn quốc gia Ibera, Argentina; 7. Vùng làm rượu Alentejo, Bồ Đào Nha; 8. Bán đảo Lucayan, Bahamas, Turk & Caicos; 9. Evia, Hy Lạp; 10. Bờ biển Cobscook, Maine, Mỹ; 11. Hoonah, Alaska, Mỹ; 12. Cleveland, Ohio, Mỹ; 13. Courmayeur, Italy; 14. Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam; 15. Nam Phi; 16. Uttarakhand, Ấn Độ; 17. Đảo Fogo, Newfoundland, Canada; 18. Đại lộ Great, San Francisco, Mỹ; 19. Kyoto, Nhật Bản; 20. Rừng quốc gia El Yunque, Puerto Rico; 21. Sierra Leone; 22. Slovenia; 23. El Hierro, Tây Ban Nha; 24. Bán đảo Summerland, Australia; 25. Khu dự trữ sinh quyển Dana, Jordan; 26. Gouda, Hà Lan; 27. Thy, Đan Mạch; 28. Đường mòn Biển Đỏ, Ai Cập; 29. Sông Little Calumet, Chicago, Mỹ; 30. Inner Hebrides, Scotland; 31. Normandy, Pháp; 32. Công viên Estes, Colorado, Mỹ; 33. Đảo Kunta Kinteh, Gambia; 34. Naples, Italy; 35. Hoga Kusten, Thụy Điển; 36. Humboldt, Kansas, Mỹ; 37. Greenland; 38. Marrakesh, Morocco; 9. Northland, New Zealand; 40. Đảo Vancouver, British Columbia, Canada; 41. Vườn quốc gia Eijio Panti, Belize; 42. Sarasota, Florida, Mỹ; 43. Vanuatu; 44. Santa Cruz, California, Mỹ; 45. Vườn quốc gia Serra da Capivara, Brazil; 46. Vườn quốc gia Saguaro, Arizona, Mỹ; 47. Islas Cies, Tây Ban Nha; 48. Monaco; 49. Bronzeville, Milwaukee; 50. Vườn quốc gia Thaidene Nene, Canada; 51. Vườn quốc gia Cerro Castillo, Chile; 52. Rừng mưa nhiệt đới Daintree, Australia.