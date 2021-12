Dồn dập đơn hàng cuối năm, các doanh nghiệp dệt may phía Nam vẫn thấp thỏm

"Dù chịu nhiều sức ép vì dịch Covid-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2021 vẫn đạt 39 tỷ USD, tăng gần 12% so với 2020 và tăng 0,3% so với 2019. Tín hiệu tích cực là các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật... đã mở cửa trở lại và nhất là Việt Nam đã thay đổi chính sách từ "zero Covid-19" sang vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh…" – đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), đánh giá.