Độc đáo dịch vụ rửa xe tại nhà bằng công nghệ hơi nước nóng

Cuộc sống bận rộn, nhất là để đảm bảo 5K trong phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người không có thời gian hoặc ngại lái xe ô tô đi rửa ở những garage.

Rửa xe tại nhà bằng công nghệ hơi nước nóng là dịch vụ đang được anh Nguyễn Thanh Phong (đường 30, khu công trình 8, quận Cái Răng) thực hiện và thu hút nhiều khách hàng quan tâm.

Anh Phong rửa xe cho khách.

Anh Nguyễn Thanh Phong năm nay 30 tuổi, vốn là sinh viên ngành Cơ khí của Trường Ðại học Cần Thơ, từng có công việc ổn định, lương cao ở một nhà máy nhiệt điện. Nhưng vì đam mê cơ khí, ô tô, anh Phong quyết định khởi nghiệp bằng mô hình rửa xe độc đáo chưa từng có ở Cần Thơ.



Ngoài việc cơ động đến tận nhà khách hàng để rửa xe thì công nghệ rửa xe của anh Phong hoàn toàn khác biệt so với dịch vụ từng thấy. Thay vì rửa bằng nước lạnh và dung dịch làm sạch thì anh Phong sử dụng công nghệ hơi nước nóng. Nghĩa là nước lạnh sẽ qua máy đun nhiệt để tạo nhiệt độ khoảng 148 độ C, sau đó áp lực tạo ra hơi nóng để rửa xe. Nhiệt độ cao sẽ làm mềm vết bẩn trên xe, áp lực hơi nước sẽ bật tung vết bẩn. Vả lại, nhiệt độ ở mức độ vừa phải không làm ảnh hưởng đến sơn xe mà lại giúp diệt khuẩn, đảm bảo an toàn cho nội thất xe và người dùng. Những giọt bắn áp lực hơi nước cũng luồn được vào các khe, rãnh nhỏ mà nếu rửa bằng dung dịch thông thường sẽ không tới được.

Theo tính toán của anh Phong, một lít nước lạnh qua quá trình làm nóng sẽ tạo ra hàng trăm lít hơi nước. Vì vậy, lợi ích của việc rửa xe hơi nước nóng còn là việc tiết kiệm nước, không hề có cảnh nước tràn ra đường, sàn nhà như cách rửa thông thường. Cụ thể, chỉ cần 20 lít nước để làm hơi nước nóng rửa xe ô tô 7 chỗ, trong khi cách rửa thông thường cần đến từ 150-200 lít cho mỗi lần rửa. Vậy nên, khi có khách hàng yêu cầu, xe rửa xe lưu động hoàn toàn có thể chủ động nguồn nước.

Anh Phong cho biết thêm, máy móc và thiết bị đều được trang bị trong một chiếc xe ô tô tiện lợi có thể di chuyển thoải mái đến tận nhà khách hàng theo tiêu chí nhanh - gọn - tiện lợi. Bên trong chiếc xe lưu động gồm có 1 máy rửa xe hơi nước nóng có thể tự tạo áp, tạo nhiệt độ để rửa, một máy phát điện phục vụ bình hơi, khí nén, máy rửa xe và một máy hút bụi cùng với các đồ nghề, dụng cụ khác.

“Việc rửa xe tận nhà hiện nay đang là xu hướng mới, đang được nhiều nước ở phương Tây áp dụng, thu hút rất đông khách hàng. Tôi đã lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện ý tưởng này”, anh Phong cho biết thêm. Thực tế sau thời gian cung cấp dịch vụ rửa xe tại nhà, anh Phong chứng kiến không ít trường hợp xe ô tô 3-4 tháng không đi rửa vì không có thời gian. Vì cả ngày cả nhà đi làm, ban đêm các garage đều đóng cửa nên chủ xe không thể chủ động để rửa xe. Ngoài ra, trong thời gian dịch bệnh, việc đi lại khó khăn, người dân ngại đến nơi đông người nên việc rửa xe tận nhà cũng rất tiện lợi. Khách hàng cũng không cần tiếp xúc với thợ sửa xe, chỉ cần đưa xe ra trước nhà, thợ đến rửa xong giao xe lại.

Chi phí rửa một xe ô tô 5 chỗ là 150.000 đồng, còn xe ô tô 7 chỗ là 190.000 đồng, lưu động tận nhà, không thu phí di chuyển nội ô các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Giá này cao hơn đôi chút khi rửa xe tại các tiệm rửa xe thông thường, cố định nhưng sự tiện ích và hiệu quả làm sạch xe là yếu tố được nhiều người lựa chọn. Sau khi nhận chiếc xe vừa được anh Phong rửa bóng loáng, chủ nhân xe là anh Trương Trường Tiến (ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) đánh giá: “Tôi thấy mô hình này rất hay, nhất là phù hợp trong thời gian dịch bệnh. Từ trước đến giờ tôi chỉ nghe rửa xe bằng công nghệ hơi nước nóng ở trên mạng thôi, bây giờ mới thấy có ở Cần Thơ. Ngoài ra, khi rửa xe thông thường, tôi ngại dùng hóa chất vì sẽ ảnh hưởng đến nội thất và bề mặt sơn của xe. Cách rửa bằng hơi nước nóng khắc phục tình trạng đó”.

Anh Nguyễn Thanh Phong rất kỳ vọng về mô hình rửa xe lưu động bằng công nghệ hơi nước nóng này. Trong điều kiện bình thường mới, anh có thể có thu nhập trung bình 30 triệu đồng/tháng. Anh Phong vẫn đang nghiên cứu, nâng cao hơn nữa các tính năng rửa xe để phục vụ khách hàng tốt hơn.