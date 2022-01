Doanh nghiệp TP.HCM hỗ trợ tiêu thụ nông sản

15/01/2022 9:55 AM (GMT+7)

Ngày 13/1, đoàn công tác của 60 doanh nghiệp do Sở Công Thương TP.HCM dẫn đầu đã khảo sát, gặp gỡ, trao đổi thực tế tại một số nhà vườn, nhà máy sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Long An, Đồng Tháp về tình hình cung - cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán.

Chương trình khảo sát nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kết nối tiêu thụ hàng hóa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường TP.HCM do Sở Công Thương TP.HCM và Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 15/1 tại Đồng Tháp.

Đoàn doanh nghiệp TP HCM khảo sát tại một doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 13-1

Làm việc với Sở Công Thương tỉnh Long An và các cơ quan, ban ngành huyện Châu Thành (tỉnh Long An) sau buổi khảo sát trực tiếp tại nhà máy xử lý hơi nhiệt của Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit sáng 13/1, các doanh nghiệp phân phối bán buôn, bán lẻ tại TP.HCM đã cam kết thu mua, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản của Long An như thanh long, chuối, chanh, mít...

Đại diện sàn thương mại điện tử Tiki cho biết từ cuối năm 2021 đầu năm 2022, Tiki nghiêm túc đầu tư vào các sản phẩm lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng trên kênh bán hàng online. Qua sự giới thiệu, kết nối của Sở Công Thương tỉnh Long An, mới đây, chuyến hàng đầu tiên khoảng 10 tấn thanh long đã được đặt hàng hết trong vòng 1 giờ từ khi rao bán. "Tiki nỗ lực trong tiêu thụ thanh long, mua bao nhiêu bán đúng giá bấy nhiêu, giao hàng miễn phí, thậm chí còn khuyến mãi để bán được nhiều nhất" - đại diện Tiki thông báo.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An, cho biết sản lượng thanh long toàn tỉnh khoảng 400.000 tấn/năm, gần đây xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc khó khăn nên rất cần đẩy mạnh tiêu thụ trong nước. Các doanh nghiệp, HTX sản xuất thanh long ở Long An sẵn sàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn, yêu cầu của nhà phân phối tại TP.HCM và hiện đã có nhiều HTX, hộ dân trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng dịp Tết Nguyên đán hằng năm, địa phương cung cấp đủ loại hàng tươi sống với số lượng tương đối lớn cho khu vực TP.HCM. Năm nay cũng không ngoại lệ nhưng hiện nay tình hình xuất khẩu khó khăn, đặc biệt tắc nghẽn tại các cửa khẩu phía Bắc khiến từ nay đến Tết, "thủ phủ thanh long Châu Thành" bị tồn đọng khoảng 30.000 tấn.

Sở Công Thương tỉnh Long An tha thiết mong sở, ngành, doanh nghiệp tại TP.HCM cùng tìm giải pháp tiêu thụ nhằm giúp bà con nông dân trồng thanh long có được cái Tết yên vui. Với các mặt hàng tươi sống khác, hiện phía tỉnh Long An cam kết nguồn cung khá dồi dào, bảo đảm cung cấp kịp mùa Tết cho phía TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết khi UBND tỉnh Đồng Tháp lên tiếng nhờ TP.HCM hỗ trợ và sở đã đề xuất tổ chức cho các doanh nghiệp trực tiếp đi thực tế để nắm tình hình, tìm cơ hội hợp tác lâu dài chứ không đơn thuần chỉ là "giải cứu" trong nhất thời.

Theo đó, ngoài hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa diễn ra chiều 15-1, các doanh nghiệp còn khảo sát một số cơ sở sản xuất, chế biến, thu mua, vị trí địa điểm dự kiến làm kho dự trữ/trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về TP.HCM nhằm đẩy mạnh việc khôi phục lại hệ thống cung ứng hàng hóa đã bị đứt gãy trong cao điểm dịch Covid-19 vừa qua. Có hơn 100 doanh nghiệp của 5 tỉnh này đã đăng ký tiếp xúc, kết nối với các doanh nghiệp đến từ TP.HCM trong đợt này.