Đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên đến Phú Quốc

Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm "đóng băng" do covid.



Lễ đón đoàn du khách hộ chiếu vaccine đầu tiên đến thành phố Phú Quốc được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với sự tham dự của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường và lãnh đạo bộ ngành, tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc và Hãng hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty TNHH Du lịch Marketing Highland.

Toàn bộ hành trình của đoàn do Vinpearl phối hợp chặt chẽ cùng đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc, Công ty Du lịch Marketing Highland và Hãng hàng không Vietjet xây dựng, tiên phong đón những du khách "hộ chiếu vaccine" đầu tiên đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể "tất cả trong một" qui mô hàng đầu châu Á - Phú Quốc United Center theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ VHTTDL và Sở Du lịch Kiên Giang. Bên cạnh trải nghiệm dịch vụ hàng không an toàn của hãng hàng không thế hệ mới luôn tiên phong trong các hoạt động phát triển du lịch, du khách còn được tham gia hành trình trải nghiệm vô cùng đặc sắc của hệ sinh thái du lịch - trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Vinpearl.

Với trải nghiệp du lịch "Sống trọn vẹn – Live Fully", trên chuyến bay đầu tiên hành khách đã được trải nghiệm những hoạt động văn hoá Việt Nam trên độ cao hơn 10.000 mét với màn trình diễn ấn tượng trang phục áo dài truyền thông của Việt Nam, và nhận những món quà lưu niệm hữu ích khi đi du lịch như túi du lịch, mũ, kính và khẩu trang, tham gia tập yoga thư giãn và đặc biệt là món quà may mắn: những bộ trang sức ngọc trai nổi tiếng của điểm đến Phú Quốc.

Đúng 12 giờ, nghi thức vòi rồng chính thức chào đón chuyến bay VJ3749 của hãng Hàng không Vietjet từ Seoul, Hàn Quốc hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. 204 du khách người Hàn Quốc đã được Lãnh đạo Bộ ngành, tỉnh Kiên Giang chào đón nồng nhiệt, tặng vòng hoa và quà lưu niệm đặc biệt thể hiện lòng hiếu khách của thành phố đảo ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ chào đón, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam chia sẻ: "Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm "hộ chiếu vắc xin" tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Với công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ "thông điệp 5K" và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định cùng chất lượng dịch vụ cao cấp, sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch "Sống trọn vẹn tại Phú Quốc, Sống trọn vẹn tại Việt Nam - Live fully in Viet Nam" cho du khách".

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết để thực hiện được chuyến bay mở màn cho một trang mới của du lịch Phú quốc, tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ và đặc biệt luôn có sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như Hãng hàng không Vietjet và Công ty cổ phần Vinpearl. Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tin tưởng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không, lữ hành, các đơn vị lưu trú và dịch vụ, thành phố Phú Quốc có thể đón và phục vụ tới 400.000 khách du lịch nội địa và quốc tế tới cuối năm 2021.

"Vietjet không ngừng mang đến nhiều dịch vụ, tiện ích mới mẻ cho khách hàng trong mỗi hành trình trải nghiệm chuyến bay. Bên cạnh việc tham gia đóng góp vào các chương trình mở cửa du lịch, Vietjet cũng xây dựng các tiện ích mới phù hợp với điều kiện và quy định đối với khách trong quá trình di chuyển. Chúng tôi hướng tới mục tiêu chuyến bay xanh, đảm bảo an toàn từ tàu bay, nhân viên, phi hành đoàn và tới mỗi hành khách chuyên chở trên chuyến bay, đưa ứng dụng khai báo y tế phục vụ khách hành trước các chuyến bay; đồng hành với chương trình du lịch "sống trọn vẹn" của du lịch Việt Nam. Vietjet đã sẵn sàng khai thác trở lại toàn bộ mạng bay quốc tế, sẵn sàng đưa du khách quốc tế tới Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng", Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cho biết.

Trao đổi về định hướng của doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc khi đón khách quốc tế, bà Lê Thị Thu Trang – Tổng Giám Đốc công ty Vinpearl Discovery & VinOasis cho biết: "Xác định vị thế tiên phong trong việc nỗ lực khôi phục du lịch Phú Quốc và góp phần thúc đẩy phát triển ngành kinh tế xanh, Vinpearl đã có chiến lược phục hồi hoạt động kinh doanh một cách bài bản, đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp từ các thị trường quốc tế. Với thế mạnh của siêu quần thể Phú Quốc United Center sở hữu mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu" hàng đầu châu Á, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho du khách những dịch vụ du lịch trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn an toàn cao nhất".

Sau ngày đầu tiên di chuyển và tiến hành các thủ tục cần thiết cùng nghi thức chào đón, du khách sẽ sẵn sàng tham gia trải nghiệm chuyến hành trình đặc sắc "có một không hai" tại siêu quần thể "một điểm đến mọi nhu cầu" hàng đầu châu Á: chơi golf tại Vinpearl Golf, công viên chủ đề VinWonders, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari, giải trí ở Corona Casino và chiêm ngưỡng các show diễn triệu đô "Tinh hoa Việt Nam" và "Sắc màu Venice", mua sắm – tham quan và thưởng thức ẩm thực tại thành phố không ngủ Grandworld Phú Quốc. Vinpearl đã đặc biệt thiết kế hành trình trải nghiệm riêng cho khách để đảm bảo việc vui chơi, phân luồng, đưa đón khách hoàn toàn tách biệt, không ảnh hưởng đến hoạt động của các khách du lịch nội địa.