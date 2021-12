Điểm đến “đảo kỳ lạ” Jamaica gây ấn tượng với đà phục hồi tăng trưởng du lịch bất chấp dịch Covid-19

Một góc điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica - nơi còn được mệnh danh là "đảo ngọc", "điểm đến trăng mật" lãng mạn nổi tiếng vùng biển Caribbea. (Ảnh: blog.wego)

Điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica với chiến lược ưu tiên đẩy mạnh du lịch "như trong thời chiến"

Được mệnh danh là "đảo ngọc", "đảo kỳ lạ", "điểm đến trăng mật" lãng mạn… Jamaica nổi tiếng với các dịch vụ du lịch từng đoạt nhiều giải thưởng, đặc biệt là nhờ tính linh hoạt cao nên dễ thích ứng cả với các giai đoạn khác nhau thời Covid-19.

Điểm đến "đào kỳ lạ" Jamaica thu hút nhiều cặp đôi tới hưởng tuần trăng mật năm 2021. (Ảnh: Japan Times)

Du lịch được coi là huyết mạch của nền kinh tế Jamaica. Trong 5 năm trước Covid-19, "đảo kỳ lạ" này đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, với mức kỷ lục năm 2019 là đón 4,2 triệu khách du lịch, đem lại doanh thu 3,7 tỷ USD. Sau thời gian ngắn chững lại vì tác động của Covid-19, Jamaica đã nhanh chóng tăng tốc phục hồi ngành du lịch với chiến lược ưu tiên đẩy mạnh du lịch "như trong thời chiến".

Blue Hole (Hố Xanh) là một loạt hố sụt đá vôi tự nhiên, với các thác hẻo lánh và tương đối hoang sơ nằm sâu trong núi, là một điểm đến du lịch nổi tiếng gần thị trấn Ocho Rios. (Ảnh: Viator)

"Jamaica đã chào đón khách du lịch kể từ khi mở cửa biên giới trở lại tháng 6/2020. Các giao thức về sức khỏe và an toàn của chúng tôi là một trong những phương thức đầu tiên nhận được Tem an toàn và vệ sinh (Safe Travels) của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (World Travel & Tourism Council - WTTC) - báo Financial Express ngày 29/11 dẫn lời ông Edmund Bartlett - Bộ trưởng Du lịch Jamaica cho biết.

Tem an toàn và vệ sinh (Safe Travels) được coi là "con dấu đầu tiên trên thế giới", cho phép khách du lịch xác định các chính phủ và doanh nghiệp thực hiện tốt những "quy trình tiêu chuẩn hóa toàn cầu" về sức khỏe và vệ sinh.

Điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica với điểm nhấn - giao thức Resilient Corridors (Hành lang đàn hồi)

Nhờ phát huy mạnh mẽ các quy trình an toàn và sức khỏe, điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica đã phục hồi ấn tượng về số khách đến - đón hơn 672.000 khách du lịch kể từ khi mở cửa trở lại tháng 6/2020, tính đến tháng 4/2021.

Tour Ocho Rios - Nine Mile đưa khách du lịch trải nghiệm những điểm đến mang dấu ấn của danh ca huyền thoại Jamaica Bob Marley. (Ảnh: Viator)

Tổng cộng cả năm 2021 theo ước tính của Bộ trưởng Edmund Bartlett, điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica thu hút khoảng 1,6 triệu khách đến, đem lại khoảng 2 tỷ USD doanh thu từ du lịch. Trên cơ sở đó điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica đang hướng tới mục tiêu đạt mức "gần kỷ lục" là 4,1 triệu khách du lịch (bao gồm 1,6 triệu khách du lịch tàu biển và 2,5 triệu khách lưu trú) năm 2022.

Khách du lịch trải nghiệm sống chậm theo tinh thần "Ya Mon" (có nghĩa là: cứ thoải mái và thư giãn, coi mọi chuyện đều "không thành vấn đề") với người dân địa phương tại điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica. (Ảnh: Sandals)

Việc cân bằng mục tiêu du lịch quốc tế với an toàn của các cá nhân rõ ràng là khó khăn hơn nhiều thời Covid-19, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại khi lo ngại về dịch bệnh đang gia tăng toàn cầu trước nguy cơ lây lan nhanh hơn của biến thế mới Omicron.

Nhưng khi được thực hiện trong khuôn khổ các giao thức an toàn toàn diện liên quan đến du lịch, theo đánh giá của các chuyên gia, nó vẫn tạo được lập luận thuyết phục ủng hộ mong muốn của nhiều người trên thế giới là vẫn sẽ tiếp tục đi du lịch.

Một cặp đôi nghỉ tuần trăng mật tại bunglow trên mặt nước ở resort Sandals South Coast, Jamaica. (Ảnh: Sandals)

Có thông tin cho biết Jamaica cũng bắt đầu "siết chặt cửa" du lịch với những người đến từ Nam Phi và 7 quốc gia miền nam châu Phi bị cho là có nguy cơ cao về biến thể Omicron. Tuy nhiên Bộ trưởng Edmund Bartlett khẳng định: biện pháp Resilient Corridors (Hành lang đàn hồi) vốn đã thành công trong việc thu hút khách du lịch tới điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica thời Covid-19, vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng để tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng du lịch theo kiểu "hình chữ V" cho Jamaica.

Giao thức Resilient Corridors (Hành lang đàn hồi) tạo cho khách du lịch một "bong bóng du lịch" an toàn, để yên tâm tận hưởng những điều kỳ diệu tại điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica. (Ảnh: Sandals)

Giao thức Resilient Corridors (Hành lang đàn hồi) tạo cho khách du lịch một "bong bóng du lịch" an toàn, bao gồm phần lớn các khu vực du lịch của Jamaica là những nơi đáp ứng quy định phòng ngừa Covid-19 và được cơ quan y tế cho phép tham quan. Với giao thức Resilient Corridors (Hành lang đàn hồi) khách du lịch có cơ hội tận hưởng nhiều hơn các dịch vụ độc đáo của điểm đến "đảo kỳ lạ" Jamaica.