Dịch bệnh đứt gẫy chuỗi cung ứng, doanh nghiệp thực phẩm ở TP.HCM vẫn rủng rỉnh thưởng tết

Công nhân sản xuất tại Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (Q.12) - Ảnh: DNCC

Thưởng tới 2-3 tháng lương

Ông Trương Chí Thiện – Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (Q.12), cho hay, năm 2021 là một năm khá khó khăn đối với DN. Đặc biệt, hơn 4 tháng "3 tại chỗ" để đối phó với dịch bệnh căng thẳng, toàn thể nhân viên và lãnh đạo công ty phải… "căng mình" sản xuất.

Kết quả là dù doanh số đạt rất tốt nhưng lợi nhuận luôn bị teo tóp vì chi phí sản xuất, chống dịch tăng đột biến.

"Dù vậy, để cảm ơn người lao động, công ty vẫn cố gắng thưởng tết cho toàn bộ nhân viên, tối thiểu là lương tháng 13. Riêng với những bộ phận hoàn thành kế hoạch sản xuất tốt, mức thưởng là 2-3 tháng lương", ông Thiện nói.

Cũng không thua kém Vĩnh Thành Đạt, đại diện Công ty CP Sài Gòn Food (H.Bình Chánh) cũng cho biết, dù ảnh hưởng dịch bệnh, công ty sản xuất cầm chừng khi thực hiện "3 tại chỗ", nhưng công ty vẫn giữ nguyên thưởng Tết 2 tháng lương cho công nhân và nhiều phần quà hỗ trợ khác.

"Năm nay, chúng tôi dự trữ hơn 3.000 tấn thành phẩm (tăng 2% so với cùng kỳ) cho thị trường và Tết Nguyên đán. Ngoài ra, công ty cũng đưa ra nhiều sản phẩm mới có thể dùng ngay rất tiện lợi cho người tiêu dùng", lãnh đạo Sài Gòn Food, nói.

Các DN thực phẩm năm nay đều cố gắng thưởng tết để cho công nhân có mùa tết ấm...- Ảnh: DNCC

Ông Lưu Văn Thái - Giám đốc Công ty Thực phẩm Tâm Minh (Q.Tân Bình), thì cho biết, chính sách lương thưởng cho nhân viên luôn nằm trong kế hoạch phát triển của công ty, mặc dù mấy năm nay dịch bệnh, nhưng không vì thế mà việc 'tri ân' với những người đồng hành của công ty, lại vì thế bị bỏ quên.

"Họ là nhân tố sống còn, nhất là trong lúc nhân sự đang hoảng loạn vì dịch bệnh. Công ty vẫn trả thưởng tháng 13, vẫn quà cáp… Bên cạnh đó, công ty còn chú ý quan tâm đến gia đình của công nhân nếu có gia cảnh khó khăn", ông Thái nói.

"Là công ty chuyên về thực phẩm, nên chúng tôi thấu hiểu, thưởng - giống như 1 cái lộc, là 1 nguồn động viên vô cùng quý giá trong lúc ngặt nghèo thế này. Mình phải đồng hành cùng họ thì họ mới cống hiến hết mình vì công ty", ông Thái cho biết thêm.

Cố gắng để công nhân có cái tết… "ấm"

Bên cạnh những DN đã có kế hoạch cụ thể về thưởng tết, vẫn còn những DN đang trong thời gian tính toán và cam kết sẽ thưởng cho người lao động dù công ty đang khó khăn.

Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ba Huân cho biết, chắc chắn sẽ thưởng Tết cho người lao động để họ có cái Tết ấm no, mức tối thiểu sẽ đúng theo quy định.

Bà Bùi Hồng Hạnh - Giám đốc công ty Chocolate Legendary Việt Nam, cho hay, công ty vẫn đang cân nhắc chưa quyết định mức thưởng Tết do ảnh hưởng của dịch rất lớn, do 4 tháng không làm việc vừa do chính sách đóng cửa lock down để chống dịch của thành phố, vừa do nhu cầu mua sắm sản phẩm giảm.

Trong thời gian dịch, công ty vẫn cố gắng hỗ trợ nhân viên 50% lương vì vậy sau dịch với những e ngại như sức mua thị trường giảm, nhà nước tiếp tục lock down nên công ty chỉ tuyển dụng cầm chừng. Chính vì vậy, vào thời điểm cuối năm đơn hàng về nhiều, nhà máy quá tải nên nhân viên phải tăng ca khá nhiều, việc tăng ca đã tăng phần nào thu nhập cho nhân viên.

"Theo đánh giá sơ bộ thì mức thưởng Tết năm nay cũng bằng hoặc nhỉnh hơn so với mức thưởng Tết 2021 và bằng khoảng 50-60% mức thưởng Tết của các năm trước dịch, đây cũng là nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo công ty để chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên công ty cũng như mong muốn có sự gắn kết lâu dài với người lao động", bà Hạnh, nói.

Khảo sát của Thế Giới Tiếp Thị tại hơn 10 DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng ở TP.HCM, hầu hết các DN đều cho biết dù khó khăn nhưng sẽ vẫn cố gắng thưởng cho người lao động tối thiểu lương tháng 13 và tối đa ở mức 3 tháng lương.

Ngoài ra, các DN đều cho biết, công đoàn các công ty vẫn duy trì việc tặng quà Tết cho nhân viên, người lao động; thưởng thâm niên cho những cán bộ công nhân viên gắn bó với DN từ 10 năm trở lên. Riêng với một số DN có đông lượng người lao động gốc ở quê, còn dự kiến tổ chức xe đưa xe đón người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán.