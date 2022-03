Đến Vịnh Lan Hạ quên cả lối về

Mới đây, mạng xã hội liên tục thả tim cho bài viết ba ngày ở Vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) của bạn Thiên Thanh (đến từ TP.HCM).

Vịnh Lan Hạ có diện tích hơn 7000m2 với rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ, nằm về phía đông của đảo Cát Bà và phía nam của vịnh Hạ Long. Với vẻ đẹp hoang sơ, sinh động của những bãi tắm chưa được khai thác nhiều, vịnh Lan Hạ đang là điểm đến hấp dẫn các tín đồ du lịch.

Khám phá cuộc sống của các làng chài nơi đây là kỉ niệm khó quên của nhiều du khách.





Ghé thăm vịnh Lan Hạ, du khách sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi trên biển, khám phá cuộc sống của các làng chài nơi đây. Thời tiết nơi đây có đầy đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, rất nên thơ hữu tình.

Thiên Thanh cho biết, sau ba ngày ở Hà Giang cô về Hà Nội rồi rẽ hướng sang Hải Phòng thăm Cát Bà. Cung đường phượt xe máy từ trung tâm thành phố Hải Phòng đi dễ, đường rộng thoáng.

Cô đi đầu tuần, không phải mùa du lịch nên không có khách, không cần bon chen trong thời điểm dịch. May mắn thay, tự dưng hôm ấy ra biển nắng lại lên nên mọi thứ đều ok. Chỉ có điều do không có khách ghép tàu nên phải thuê trọn tàu để đi ba người.

"Vịnh Lan Hạ thật sự đẹp xiêu lòng. Nước biển xanh kiểu màu như sông Nho Quế - Hà Giang và ở Ninh Bình.

Nước biển trong vắt.





Mình bị cập rập thời gian nên không đi tham quan được hết, chỉ mới đi 1 phần mà cũng đã thấy mê. Nếu được mọi người hãy dành nhiều thời gian trải nghiệm để tận mắt xem cảnh đẹp của 'đảo ngọc' này nha", cô chia sẻ.

Nhiều địa điểm để bạn check-in tại vịnh.





Có rất nhiều phương tiện đến "đảo ngọc". Nhiều chuyến xe khách từ Hà Nội đến vịnh Lan Hạ Cát Bà, chạy liên tục 15-20 phút/chuyến. Bạn có thể dễ dàng bắt xe tại bến xe Nước Ngầm hoặc bến xe Gia Lâm. Bạn hãy chọn xe khách có điểm đến là bến Bính để tiện bắt tàu đi Cát Bà.

Nếu đón máy bay, bạn chọn sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Nếu bạn có nhiều thời gian hơn và muốn ngắm cảnh trên đường đi thì có thể lựa chọn tàu hỏa để đi vịnh Lan Hạ Cát Bà. Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu tới Hải Phòng, thời gian di chuyển khoảng 2,5h - 3h.

Đến vịnh Lan Hạ, cô gái như quên cả lối về.





Chơi gì khi đến vịnh Lan Hạ? Đi chợ nổi, làng chải Cửa Vạn, đảo Nam Cát, đảo khỉ, hang Luồn, bãi tắm Vạn Bội,... Bạn có thể tắm biển, ngắm san hô, mua một tour chèo thuyền kayak, leo núi và thưởng thức hải sản ngon tuyệt tại đây.

Một thoáng nên thơ tại vịnh Lan Hạ.