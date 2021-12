Đề xuất mở rộng đón du khách đường bộ, đường biển

Bộ VHTTDL cũng vừa có công văn phát động chương trình du lịch nội địa an toàn, linh hoạt. Mục đích của chương trình là phục hồi hoạt động du lịch theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng đến nội địa, đồng thời giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn.

Theo yêu cầu của Bộ VHTTDL, các sở quản lý du lịch phải tham mưu lãnh đạo địa phương công bố mở cửa du lịch, đón và phục vụ khách du lịch theo từng cấp độ dịch tại địa bàn gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh tương ứng.