Đề xuất chương trình dạy lái ô tô có thêm nội dung lái xe trên đường cao tốc

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn trên các tuyến cao tốc thời gian qua là do kỹ năng lái xe còn yếu. Do đó, ông Trung đề xuất đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh cục sẽ thường xuyên rà soát các điểm đen tai nạn trên cao tốc, trên cơ sở đó sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết quí 2-2022 Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo thống kê, trong quí 1-2022, toàn quốc có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 11 địa phương giảm trên 40% số người chết.

Tuy nhiên, vẫn còn 24 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2021, trong đó có 4 tỉnh có số người chết tăng trên 50% là Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Điện Biên.

Vào đầu năm nay, trong góp ý gửi Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đề nghị bộ xem xét quy định về việc cấm người có giấy phép lái ô tô trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp lần đầu chạy quá 60 km/h và không được điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nhận thấy việc tham khảo, đánh giá chưa được đầy đủ và chặt chẽ nên sở xin thu hồi lại văn bản.