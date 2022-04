Để vùng đất địa đầu Tổ quốc thành trung tâm du lịch phía Bắc

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở Vị Xuyên Ảnh: HỒNG HÀ





UBND tỉnh đã yêu cầu Sở VHTTDL đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình số 29 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021- 2025...

Nhiều biện pháp kích cầu

Sau 2 năm dịch bệnh hoành hành, đến nay các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã suy kiệt nguồn lực. Chính vìthế, UBND tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, tổ chức, cánhân kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thời gian tới, Hà Giang sẽ tổ chức các lễ hội và sự kiện quy mô cấp tỉnh, khu vực đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang. Tiếp tục phát động Chương trình kích cầu du lịch nhằm phục hồi và phát triển ngành Du lịch Hà Giang với chủ đề “Hà Giang bản sắc, an toàn, hấp dẫn”. Tỉnh này cũng đặt mục tiêu năm 2022 đón 1,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 2.775 tỉ đồng; năm 2023 đón khoảng 2 triệu lượt khách.

Mới đây nhất, Hà Giang đã ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới nhằm khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 128. Theo Kế hoạch, việc đón khách du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới của Hà Giang được tổ chức thông qua liên kết với các địa phương bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển đảm bảo an toàn, phùhợp với các quy định phòng, chống Covid-19. Trong đó sẽ triển khai phát động kích cầu du lịch nội địa và quốc tế trở lại trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Giang cho biết: “Thông qua các chính sách ưu đãi, giảm giá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh liên kết... chương trình kích cầu du lịch của tỉnh sẽ tăng cường thu hút khách du lịch đến với tỉnh Hà Giang. Đồng thời, Hà Giang cũng làm mới sản phẩm cũ, xây dựng các sản phẩm mới đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ du lịch; tổ chức xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đa dạng, khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang trải nghiệm trọn vẹn, an toàn, bản sắc, hấp dẫn”.

Nhận định về sự hồi phục của du lịch Hà Giang nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung, ông Cao Quốc Chung, đại diện Công ty du lịch Vidotour (chuyên đón khách quốc tế từ thị trường châu Âu) cho rằng: “Hiện nay nhu cầu du lịch của khách nội địa và quốc tế rất lớn. Khách quốc tế rất quan tâm đến điểm đến Việt Nam với các sản phẩm du lịch sinh thái, thiên nhiên và đảm bảo an toàn. Đặc biệt, với những nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa độc đáo và con người thân thiện như Hà Giang, khách sẽ rất thích. Hơn nữa, Hà Giang là một điểm đến từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến giờ kháan toàn, thích ứng nhanh với tình hình dịch bệnh, thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế - xãhội nói chung, du lịch nói riêng rất kịp thời”, ông Chung cho biết.

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: “Trong thời gian này, công tác truyền thông và quảng bá được đặc biệt chú trọng nhằm đưa hình ảnh của đất và người Hà Giang đến gần hơn, thường xuyên hơn tới du khách trong và ngoài nước. Ngoài các kênh truyền thông chính thống trên các báo, đài, các tạp chí về du lịch, chúng tôi cũng tăng cường quảng bádu lịch Hà Giang trên nền tảng số như các website, Fanpage, YouTube, Facebook… Tổ chức các tour mẫu, các chương trình quảng bá, xúc tiến về du lịch Hà Giang như: Chạy marathon trên các cung đường đẹp trên tuyến đường xã biên giới Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần; chương trình “hành quân theo dấu chân anh” về thăm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468… để thu hút du khách”, ông Lại Quốc Tĩnh cho hay.

Thời gian vừa qua, Sở VHTTDL Hà Giang, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Hà Giang đãtổ chức nhiều chương trình liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức nhiều chương trình khảo sát, quảng bá du lịch, thực hiện các chương trình du lịch online đểtương tác, thu hút khách du lịch ngay trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Vừa trở về từ chuyến khảo sát du lịch huyện Vị Xuyên, Hà Giang, các doanh nghiệp du lịch mong muốn tỉnh Hà Giang có chính sách cụ thể hơn để thu hút các nhà đầu tư tới Hà Giang đầu tư vào du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Vị Xuyên nói riêng. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện nay tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch, khôi phục kinh doanh. Bên cạnh đó, cần quy hoạch tổng thểphát triển du lịch đểquản lýtránh tình trạng phát triển “nóng”, tràn lan, dẫn đến phá vỡ cảnh quản môi trường. Các doanh nghiệp cũng cho rằng, với những tiềm năng và lợi thế đang có, Hà Giang hãy nuôi ước mơ, biến vùng đất địa đầu Tổ quốc thành trung tâm du lịch phía Bắc.

Đặc biệt, cần những mô hình du lịch cộng đồng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và nét đẹp văn hóa dân tộc đặc trưng của địa phương, những thứ được coi là hồn cốt để tạo nên bản sắc du lịch của địa phương này, là những thứ mà du khách mong muốn được đến Hà Giang đểdu lịch, trải nghiệm.