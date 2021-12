Dè dặt mùa hoa tết

Trên địa bàn TPHCM có khoảng 2.000 vườn hoa kiểng, chủ yếu cung ứng nhóm lan, mai, nhóm hoa nền và nhóm bonsai. Đến thời điểm này, thông tin từ Sở NN-PTNT TPHCM cho thấy, hầu hết nông dân đang dè dặt theo dõi tình hình dịch bệnh để có kế hoạch trồng hoa phù hợp. Nhìn chung, như ông Phạm Lâm Chính Văn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở NN-PTNT TPHCM), đánh giá, người trồng hoa đều dự tính giảm diện tích trồng cũng như số lượng cây trồng xuống khoảng 50% so với trước. Mai - do là cây đặc trưng của ngày tết nên có thể giảm ít hơn, khoảng 40%. Dù là vụ hoa quan trọng nhất trong năm nhưng theo Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, các diện tích gieo trồng, chăm sóc hoa Tết Nguyên đán năm 2022 các loại chỉ bằng 70% so với những năm trước, với 745ha. Trong đó, diện tích hoa cúc là 260 ha, hoa hồng 95ha, lay ơn 5ha, hoa lily 30ha, cẩm chướng-salem 200ha và còn lại là một số loại hoa khác. Việc này cộng với giá vật tư nông nghiệp tăng cao…, rất khó đoán định được thị trường giá hoa năm nay sẽ diễn biến như thế nào.