Đầu năm đi lễ Bà Chúa Xứ núi Sam

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là một trong những điểm DL tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo khách hành hương từ mọi miền đất nước, như: TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang và cả du khách từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa…

Theo Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, ngay sau thời điểm giao thừa, khu vực xung quanh miếu Bà đã chật người đến cầu an, cầu may. Dòng người từ nhiều nơi tiếp tục tìm về đây đông hơn, nhất là vào mùng 4 Tết (trên 110.000 người). Mặc dù lượng khách đến nhiều nhưng tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo.

Khách đến viếng Bà Chúa Xứ núi Sam, ngoài việc cầu quốc thái, dân an, cầu gia đạo bình an, làm ăn phát tài... nhiều người còn tìm đến đây để “trả lễ” vì lời cầu khấn trước đó, công việc làm ăn thuận lợi, thi cử đỗ đạt. Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoan cho biết, mọi người đến cúng Bà cầu mong cho năm mới được bình an, làm ăn thuận lợi, gia đình khỏe mạnh, sung túc, hạnh phúc. Do đó, lượng khách hành hương đến cúng Bà năm sau cao hơn năm trước.

Sau khi cúng Bà, du khách sẽ đến tham quan, thắp hương ở lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, cùng những điểm tham quan nổi tiếng trong quần thể di tích núi Sam như cáp treo núi Sam… Đây là tín hiệu vui cho Khu DL quốc gia núi Sam sau khi mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới. Nhìn chung, ai cũng đeo khẩu trang khi vào cúng Bà, đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Ban Quản trị lăng miếu bố trí nhân viên trực trước cổng các lối ra - vào để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang đúng cách. Trong khuôn viên có bố trí nhiều bồn rửa tay cho du khách để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực chánh điện, rất đông du khách đứng chờ đến lượt để bày mâm lễ. Trên các bàn đầy ắp trái cây, muối, gạo, nhang, đèn… Nhiều người không vào được đành đứng từ xa vái vọng. Chị Nguyễn Mỹ Hằng (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Năm rồi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi không đi cúng "trả lễ" Bà. Đến mùng 10 nhà tôi mới cúng khai trương cửa hàng kinh doanh nội thất nên tôi quyết định mùng 8 đi cúng “trả lễ” và “xin lộc” cầu năm mới kinh doanh phát lộc, phát tài”.

Anh Nguyễn Văn Phát (ngụ tỉnh Bình Dương) bộc bạch: “Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng gia đình tôi vẫn khỏe mạnh, công việc kinh doanh tạm ổn trong điều kiện nhiều người gặp khó khăn. Như thông lệ, tháng Giêng hàng năm, gia đình tôi đi cúng để "xin" Bà Chúa Xứ phù hộ cho gia đạo hòa hiếu, khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, đồng thời cầu cho năm nay dịch bệnh không còn diễn biến phức tạp. Tôi thấy việc lãnh đạo lăng miếu cho nhân viên hướng dẫn, phân luồng lối vào - ra, nhắc du khách đeo khẩu trang đúng cách là việc cần thiết. Nhờ vậy, du khách rất ý thức trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nơi đông người”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân của người dân, du khách trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP. Châu Đốc đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, du khách các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 khi đến các di tích, khu DL. Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch núi Sam quản lý chặt chẽ dịch vụ xe trung chuyển phục vụ du khách theo quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh. Khi kết thúc hành trình, xe phải được vệ sinh bề mặt mới được tiếp tục vận chuyển. Các đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện phun xịt khử khuẩn tại các điểm tham quan trong Khu DL quốc gia núi Sam theo quy định; trang bị dụng cụ vệ sinh khử khuẩn tại nhà vệ sinh công cộng.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, DL, dịch vụ thương mại, an ninh trật tự tại khu vực núi Sam. Kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, mê tín dị đoan, bói toán… Công an TP. Châu Đốc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm nơi khách tham quan và khu vực khách nghỉ dưỡng… Qua đó, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho môi trường DL, hướng tới mục tiêu phát triển DL bền vững, xây dựng điểm đến Châu Đốc “An toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”.