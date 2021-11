Đặc sản miền Tây rớt giá, cam xoàn, quýt đường rẻ bèo, chỉ từ 6.000 đồng/kg

Đặc sản cam xoàn, quýt đường ở các tỉnh miền Tây lại rớt giá mạnh.

Tại TP Cần Thơ và nhiều lỉnh lân cận ở vùng ĐBSCL như Hậu Giang, Vĩnh Long… giá cam xoàn bán lẻ tại chợ và điểm kinh doanh trái cây chỉ còn ở mức 20.000 - 25.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá 30.000 - 35.000 đồng. Còn giá cam xoàn được nông dân bán tại vườn cho thương lái chỉ còn ở mức 15.000-18.000 đồng/kg.

Tương tự, giá quýt đường nông dân bán xô tại vườn cho thương lái cũng ở mức khá thấp, chỉ từ 6.000-10.000 đồng/kg; còn giá quýt đường bán lẻ tại nhiều nơi ở mức 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Các nhà vườn cho biết, giá cam và quýt giảm mạnh do nguồn cung tăng mạnh vì hiện nay bước vào mùa thu hoạch rộ, hơn nữa, thời gian qua nông dân mở rộng diện tích trồng. Ở các tỉnh phía Bắc, nhiều loại đặc sản như cam Vinh, cam Cao Phong, cam Hàm Yên (Tuyên Quang), cam Hà Giang... cũng bắt đầu bước vào mùa thu hoạch.

Ngoài ra, giá giảm còn do sức mua cam, quýt tại nhiều địa phương bị giảm vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong khi đó, cam và quýt tại vùng ĐBSCL chủ yếu phục vụ tiêu thụ nội địa, chưa đẩy mạnh xuất khẩu.

Không chỉ có giá cam, quýt bị giảm thấp mà nhiều loại trái cây có múi khác như bưởi, chanh và tắc tại vùng ĐBSCL cũng đang bị rớt giá thê thảm.

Đơn cử như giá cam sành nông dân bán xô tại vườn cho thương lái chỉ ở mức 5.000 - 8.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ trên thị trường ở mức 10.000 - 16.000 đồng/kg; giá bưởi 5 roi tại nhiều địa phương được nông dân bán xô tại vườn cho thương lái chỉ ở mức 10.000 - 12.000 đồng/kg; giá bưởi da xanh 15.000 - 17.000 đồng/kg,...

Tại Hậu Giang, theo nhiều hộ dân trồng quýt đường ở huyện Long Mỹ cũng cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên quýt hiện có giá không cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt do tình hình tiêu thụ tại các chợ chậm nên ít thương lái vào vườn thu mua, từ đó nhiều hộ chọn cách bẻ bán lẻ với giá 25.000 đồng/kg, còn bán cho thương lái đối với quýt tốt thì 20.000 đồng/kg nhưng số lượng bán được cũng ít. Giá bán này đã giảm 5.000 - 7.000 đồng/kg so với trước khi thời điểm bùng phát dịch bệnh.

Theo các chủ vườn thì năm nay sản lượng quýt đạt khá hơn vụ quýt năm rồi, do thời tiết thuận lợi và sẽ bắt đầu tuyển bán nhiều đợt trái từ nay đến Tết Nguyên đán. Đối với quýt tơ, trung bình sản lượng cũng đạt hơn 3 tấn trái/công. Tuy nhiên, do sản lượng trái chín không thu hoạch kịp dẫn đến bị rụng nhiều, làm nhà vườn giảm nguồn lợi nhuận.