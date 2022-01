Đặc sản đua nhau về phố

Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan khuyến cáo, người dân cần chọn nơi uy tín, có thương hiệu khi mua đặc sản, thực phẩm ăn Tết. Hiện, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM đang triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2022. Theo đó, các đoàn kiểm tra của thành phố và quận, huyện sẽ tập trung thanh kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết và lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt; bia rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm. Hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện từ nay đến hết ngày 22/3/2022.