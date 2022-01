Đa dạng sản phẩm trang hoàng ngày Tết

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu mua sắm trang hoàng nhà cửa với mong cầu cho một năm mới an khang- thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nên nhiều người hay mua các đồ trang trí cành đào, bao lì xì Tết, hoa lụa, đèn lồng... Tuy nhiên, dạo qua những tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như phố Hàng Mã, hàng Lược, Chả Cá, Lương Văn Can... người mua sắm thưa thớt, ít sôi động vắng hơn hẳn những năm trước, mặc dù Tết đã cận kề.

Những mặt hàng trang trí Tết với màu sắc chủ đạo là đỏ, thể hiện mong muốn của gia chủ về những điều may mắn, tốt lành sẽ đến vào năm mới. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp cũng rất hạn chế nhập hàng bán Tết, chủ yếu là sản phẩm được sản xuất trong nước, với giá thành cũng hợp lý.

Qua khảo sát tại các tuyến phố chuyên kinh doanh các đồ trang trí như Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Giấy, Chả Cá... các sản phẩm được bày bán ở đầy khá phong phú về mẫu mã, chủng loại, màu sắc khá đẹp mắt. Nổi bật lên với nhiều dòng sản phẩm mới lạ như lì xì bằng vải gấm cao cấp, nhiều mặt hàng thủ công cũng thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng.

Anh Nguyễn Văn Chí, chủ cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm trên phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội) cho biết, do năm nay là năm Nhâm Dần nên các sản phẩm trang trí cho dịp Tết Nguyên đán này đều liên quan đến hình ảnh Ông ba mươi và được thiết kế rất độc đáo, đẹp mắt.

Bắt kịp xu thế này, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm hình Ông ba mươi được in cách điệu trên phong bao lì xì, giấy dán tường, dây treo cây đào, mai...

Đồng quan điểm này, bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Tết trên phố Hàng Mã nói, năm nay sản phẩm trang trí Tết dù có nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế cầu kỳ và bắt mắt hơn năm trước nhưng giá bán tương đối ổn định không tăng so với năm ngoái. Đặc biệt, các sản phẩm phần nhiều có xuất xứ từ Việt Nam.

Giỏ đồ Tết, mô hình bánh chưng bằng xốp… là những sản phẩm được khách hàng lựa chọn mua nhiều. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức.

Cụ thể, câu đối giá 240.000 đồng/đôi, dây đèn led trong 160.000 đồng/dây; những sản phẩm dây treo trang trí hình Ông ba mươi giá dao động từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy kích thước và kiểu dáng; dây treo túi vàng giá 15.000 - 20.000 đồng/dây; bao lì xì in hình Ông ba mươi từ 10.000 - 50.000 đồng/xấp; đèn lồng có giá từ 150.000 - 350.000 đồng/cặp; tháp thỏi vàng bằng nhựa tượng trưng cho tài lộc, tùy kích thước có giá từ 650.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Anh Phạm Huy Nam, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thảm Nam Bình ở phố Ngô Văn Sở (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội) cho biết, năm nào tôi cũng lên phố Hàng Mã để mua logo hình linh vật của năm mới treo ở cửa ra vào, quả cầu, dây treo để trang trí cành đào, mua phong bao lì xì Tết. Để cầu mong cho một năm mới tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.