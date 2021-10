Đa dạng đồ dùng đi mưa

Hiện cửa hàng, siêu thị và các trang thương mại điện tử cung cấp đủ loại đồ dùng đi mưa từ quần, áo đến các loại giày, dép, túi xách, ba lô,… với nhiều chủng loại và kiểu dáng, có tác dụng chống thấm nước cao, giúp khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với túi tiền và nhu cầu đi mưa.

Người dùng chọn mua áo mưa tại một cửa hàng trên đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Trang bị bên mình một chiếc áo mưa vừa có chất lượng, vừa giữ cho cơ thể và đồ dùng cá nhân như điện thoại, ví tiền không bị ướt mưa trong quá trình di chuyển khi trời mưa là nhu cầu cần thiết được nhiều người quan tâm. Hiện, thị trường cung cấp đủ loại áo mưa dạng cánh dơi hoặc áo mưa hai đầu, đồ bộ đi mưa của các thương hiệu Việt, như Sơn Thủy, Rạng Đông, Khải Hoàn... Phần lớn, các loại áo mưa được làm bằng vải nhựa nylon hoặc vải nhựa PE siêu nhẹ, với thiết kế tiện dụng, giúp che mưa và tạo cảm giác thông thoáng, thoải mái cho người sử dụng, có giá từ 55.000 đồng đến trên dưới 200.000 đồng/sản phẩm, tùy loại.



Chị Trần Thị Xuân Trang, Chủ cửa hàng mua bán tạp hóa ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nên giá cả nhiều loại áo mưa năm nay tăng từ 20-40% so với năm trước. Các loại áo mưa dành cho phái nữ, ngoài áo cánh dơi hay áo mưa liền thân có in hình hoa lá, còn có áo mưa kiểu măng-tô, kết hợp thêm đai thắt lưng, với nhiều gam màu tươi sáng, giúp thể hiện phong cách thời trang cho chị em. Áo mưa dành cho nam chủ yếu là các loại áo mưa cánh dơi được thiết kế dạng cài cạnh hoặc dạng đóng nút 2 bên thân áo và 2 bên tay áo, có nhiều gam màu hay họa tiết sọc. Để tăng tính tiện ích cho người dùng khi đi mưa, nhiều nhà sản xuất áo mưa còn thiết kế thêm 2 chiếc túi ở hai bên thân áo mưa, chuyên dùng để điện thoại, ví tiền và những vật dụng cá nhân cho người dùng. Theo chị Xuân Trang, điểm ưu việt của các loại đồ bộ đi mưa là thiết kế vừa vặn, đường may chắc chắn, giúp ngăn chặn tối đa nước mưa thấm vào cơ thể, tay áo được thiết kế ôm sát cổ tay, giúp người sử dụng thoải mái vận động mà không lo bị vướng hay bị ướt khi điều khiển xe hoặc di chuyển trên đường đi khi trời mưa. Với nhiều tính năng tiện dụng và được làm từ chất liệu vải PE cao cấp, nên giá các loại đồ bộ đi mưa khá cao, từ 250.000 đồng đến trên dưới 500.000 đồng/bộ.

Phục vụ nhu cầu sắm đồ dùng đi mưa cho khách hàng, ngoài bày bán các loại áo mưa thông thường hay áo mưa kiểu thời trang, nhiều cửa hàng, siêu thị còn cung cấp đủ kiểu dép, giày sandal, giày búp bê của các thương hiệu như Biti’s, Bita’s, Asia... được làm từ nhựa hoặc cao su tổng hợp, có khả năng chịu nước tốt, có giá trên dưới 150.000 đồng/đôi. Cùng đó, các trang thương mại điện tử, như Lazada, Shopee… cung cấp đủ loại giày đi mưa làm từ nhựa mềm dẻo, với đa dạng kiểu dáng và màu sắc, thiết kế lỗ thoáng khí xung quanh, không làm ứ đọng nước và đế giày độ bám dính tốt, giúp người dùng thoải mái di chuyển khi trời mưa mà không lo bị trơn trượt. Ngoài các loại giày nhựa, thị trường còn cung cấp nhiều ủng đi mưa, với thiết kế dạng ống cao gần đầu gối, có khóa kéo và miếng dán dọc theo ống chân, giúp người dùng không bị ướt chân và ống quần khi di chuyển trên các tuyến đường bị ngập nặng do trời mưa hay triều cường dâng cao,… Sản phẩm có giá trên dưới 170.000 đồng/đôi, tùy loại.

Trang bị chiếc túi xách hoặc ba lô có khả năng không thấm nước để đi làm hoặc đi công tác trong những ngày mưa là nhu cầu cần thiết của nhiều người. Hiện các thương hiệu như Sakos, Miti,… cung cấp ra thị trường nhiều mẫu ba lô, túi xách làm từ nylon cao cấp, có khả năng chống thẩm thấu nước cao, kết hợp thiết kế với nhiều ngăn tiện dụng, dùng đựng laptop, máy tính bảng, hồ sơ và đồ dùng cá nhân... có giá từ 400.000 đồng đến trên dưới 1 triệu đồng/cái. Đáp ứng nhu cầu tiện ích và thời trang cho phái nữ, hiện các cửa hàng hay các trang thương mại điện tử, như Shopee, Sendo... bày bán đủ loại túi xách, ba lô có thêu họa tiết hoặc in hoa văn tinh tế, ngoài thiết kế ngăn đựng laptop, các loại ba lô này còn có nhiều ngăn nhỏ tiện dụng, giúp chị em có thể đựng được các vật dụng và đồ dùng cá nhân cần thiết.

Đáp ứng tối ưu nhu cầu người dùng, hiện các cửa hàng chuyên doanh túi xách còn cung cấp nhiều loại phụ kiện đa năng như túi trùm ba lô đi mưa, giúp bảo vệ ba lô và các vật dụng bên trong ba lô không bị ướt mưa, có thiết kế di động giúp người dùng dễ dàng xếp gọn hoặc bung ra khi cần dùng. Khách hàng có thể tìm mua các loại phụ kiện, túi bảo vệ ba lô tại các cửa hàng chuyên doanh túi xách, ba lô hoặc trên các trang thương mại điện tử, như Lazada, Shopee… với giá trên dưới 50.000 đồng/cái, tùy chất liệu và kích cỡ.