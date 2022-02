Công ty mẹ của Shopee bốc hơi hơn 16 tỷ USD trong một ngày, điều gì đang xảy ra?

Kể từ khi bắt đầu căng thẳng chính trị với Trung Quốc vào năm 2020 sau một cuộc đụng độ biên giới, danh sách cấm ứng dụng của Ấn Độ ban đầu chi có 59 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, nhưng sau đó danh sách đã mở rộng lên 321 ứng dụng.

Ấn Độ tin rằng, dữ liệu người dùng đã được gửi qua ứng dụng này đến các máy chủ ở Trung Quốc. Nguồn tin cho biết, việc thu thập như vậy sẽ cho phép khai thác, đối chiếu, phân tích và lập hồ sơ dữ liệu, có khả năng bị "các phần tử thù địch" chống phá chủ quyền toàn vẹn của Ấn Độ và gây hại đến an ninh quốc gia.

Mới đây, Ấn Độ cũng đã tiếp tục chặn quyền truy cập vào 54 ứng dụng di động, chủ yếu là của Trung Quốc nhưng cũng bao gồm cả trò chơi di động "Free Fire" của Sea Ltd (SE.N) có trụ sở tại Singapore, do lo ngại về an ninh, các nguồn tin chính phủ cho biết.