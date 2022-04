Condotel vẫn ế, Shophouse nghỉ dưỡng giao dịch tăng

19/04/2022 9:01 AM (GMT+7)

Condotel vẫn ế

Báo cáo mới công bố của DKRA Việt Nam cho thấy, trong quý I/2022, căn hộ khách sạn (Condotel), có nguồn cung và lượng tiêu thụ sản phẩm này tăng so với quý trước, tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp và tập trung chủ yếu vào giai đoạn trước Tết âm lịch.

Cụ thể, trong quý vừa qua, thị trường đón nhận 613 căn Condotel mới, đến từ 4 dự án. Số sản phẩm tăng 71% so với quý trước nhưng giảm 18% so với cùng kỳ.

Lượng tiêu thụ ghi nhận ở mức rất thấp, chỉ bằng 32% nguồn cung mới. Những khu vực phát triển mạnh về nghỉ dưỡng như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đều ghi nhận lượng giao dịch khiêm tốn. Các dự án mới mở bán có tình hình bán hàng khá chậm, tỷ lệ tiêu thụ dưới 50%.

Tuy nhiên, mức giá chào bán vẫn ghi nhận tăng 5 - 8% so với quý trước. Trong đó, các dự án được vận hành quản lý bởi đơn vị quốc tế ghi nhận mức giá bán cao hơn khoảng 23% so với các dự án được vận hành bởi đơn vị trong nước.

Các dự án do đơn vị quốc tế vận hành cũng ghi nhận tỷ lệ giao dịch thành công cao, chiếm 86% tổng lượng tiêu thụ trong quý, thời gian truyền thông bán hàng kéo dài 3 - 4 tháng.

Shophouse nghỉ dưỡng giá 20 tỷ đồng giao dịch tăng

Báo cáo của DKRA Việt Nam cũng cho thấy, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã có dấu hiệu hồi phục, tăng trưởng trong quý I.

Trong 3 tháng đầu năm, loại hình biệt thự nghỉ dưỡng ghi nhận 12 dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường 1.020 căn, bằng 59% so với quý trước nhưng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 57%, bằng 46% của quý IV/2021 nhưng tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn cung và lượng tiêu thụ biệt thự nghỉ dưỡng trong quý vừa qua chủ yếu tập trung vào tháng 3. Đáng chú ý, Thanh Hóa và Hòa Bình trong 2 năm gần đây trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường biệt thự nghỉ dưỡng khi liên tục ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ đứng đầu cả nước.

Trong quý vừa qua, giá sơ cấp biệt thự nghỉ dưỡng tại thị trường miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động, riêng miền Trung ghi nhận tăng từ 10 - 17% so với quý trước.

Tiếp đó, loại hình Shophouse khu nghỉ dưỡng tăng giá và tính thanh khoản cao trong quý I vừa qua. Thị trường ghi nhận 13 dự án mở bán, bao gồm 2 dự án mới và 11 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo, cung cấp 2.768 căn shophouse, tăng 4% so với quý trước và gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Hơn 50% sản phẩm mới thuộc về khu vực miền Bắc, trong đó, Thanh Hóa tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ.

2.408 căn đã được tiêu thụ trong quý I, tăng 4% so với quý trước và gấp 14,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công ty ra báo cáo đánh giá lượng tiêu thụ ở mức cao. Hầu hết dự án đều có tình hình bán hàng ấn tượng với tỷ lệ tiêu thụ trên 80%. Đặc biệt, những dự án giá trên dưới 20 tỷ đồng/căn có tỷ lệ giao dịch cao.

Trong khi đó, thị trường thứ cấp kém sôi động, giao dịch tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh, Phú Quốc.

Giá sơ cấp tại thị trường miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động, riêng miền Trung ghi nhận tăng từ 10 - 17% so với quý trước.

Về giá bán, tương tự như loại hình biệt thự, shophouse khu vực miền Bắc và miền Nam không có biến động đáng kể giá bán sơ cấp. Riêng khu vực miền Trung, ghi nhận giá tăng từ 15 - 17%. Các chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng ưu đãi để hỗ trợ khách mua như hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, miễn phí quản lý...

Theo Tiền Phong