Có thể làm giàu với dưa pepino

Dưa pepino được trồng rất phổ biến ở nước ngoài. Thế nhưng, tại Việt Nam, việc trồng dưa pepino hiện vẫn còn nhiều khó khăn, theo quy mô hộ gia đình là chủ yếu, mang tính tự cung tự cấp. Một số nơi đã hình thành vùng trồng dưa theo hướng sản xuất hàng hóa nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, nhất là các loại dưa an toàn, chất lượng cao.

Nhiều người ưa thích

Dưa pepino (còn được gọi là pepino dulce theo tiếng Tây Ban Nha) là loại trái cây mọng nước, ngon ngọt và được sử dụng chủ yếu trong các món tráng miệng. Các loài dưa pepino bản địa có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cụ thể là từ khu vực Andes của Peru và Chile, phân bố rộng rãi từ Colombia đến Bolivia.

Dưa pepino được nhiều người ưa thích còn bởi giá trị dinh dưỡng của nó. Mỗi 100 g dưa pepino tươi chứa trung bình 35 mg vitamin C, 5-9 g đường (gồm sucrose, glucose và fructose) và 0,14% axít trái cây. Hàm lượng vitamin C trong dưa pepino cao hơn so với hầu hết các loại trái cây khác. Bên cạnh đó, một số chất trong loại dưa này cũng được các nhà khoa học xác định có đặc tính chống lão hóa và ung thư.

Giống dưa pepino dù mới được nhập và trồng ở Việt Nam trong vài năm gần đây nhưng đã cho kết quả khả quan về năng suất, chất lượng và giá bán. Do đó, nhiều hộ trồng trọt rất quan tâm.

Nhu cầu tiêu thụ dưa pepino cũng ngày càng tăng, nhất là ở khu vực TP HCM nhưng nguồn cung cấp cho thị trường này chủ yếu đến từ Đà Lạt. Khâu vận chuyển loại quả này gặp không ít khó khăn vì dưa pepino có lớp vỏ mỏng, lại khá mọng nước nên khó bảo quản. Do đó, việc phát triển quy trình kỹ thuật phù hợp để trồng dưa pepino trong nhà màng tại TP HCM là cần thiết.

Phù hợp với công nghệ cao

Dưa pepino là giống cây khó chăm sóc khi trồng ngoài đồng ruộng do chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố môi trường. Sâu bệnh, điều kiện thời tiết bất lợi... sẽ khiến dưa sinh trưởng kém; năng suất, chất lượng giảm.

Trong khi đó, việc trồng dưa pepino trong nhà lưới có nhiều ưu điểm. Hệ thống màng lưới bao quanh sẽ cản trở côn trùng xâm nhập, hạn chế được chúng phá hoại quả, dẫn đến giảm tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dễ dàng đạt tiêu chuẩn an toàn và giảm công chăm sóc.

Dưa pepino trồng trong nhà màng nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: NGUYỆT NGUYỄN

Dưa pepino dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sâu bệnh nên dù là loại cây lâu năm nhưng trồng hằng năm vẫn tốt hơn. Điều đó dẫn tới việc tốn kém chi phí giống cũng như công cải tạo, chăm sóc cây từ ban đầu. Trong khi đó, trồng dưa pepino trong nhà màng có thể kéo dài thời gian sinh trưởng và phát triển của cây. Trồng dưa pepino trên giá thể (sử dụng giá thể trơ) giúp rễ phát triển tốt, tạo thế cây vững chắc và được cung cấp dung dịch dinh dưỡng qua hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, bán tự động hoặc thủ công. Ưu điểm của phương pháp này là quản lý được lượng nước tưới, phân bón, pH tiết kiệm, phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cây.

Do trồng trong nhà lưới, trên các giá thể nên dưa pepino được quản lý dịch hại tốt hơn, chủ động được thời vụ. Dưa pepino có thể phát triển tốt trong điều kiện trái vụ do người trồng điều khiển được môi trường trong nhà lưới, không cần hoặc sử dụng rất ít hóa chất bảo vệ thực vật. Vào mùa mưa, do có màng che nên cây không bị ảnh hưởng, lá không hỏng; màu sắc quả đẹp, không bị thối, chất lượng bảo đảm. Mặt khác, trong nhà màng lắp đặt các hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương, vừa giúp tiết kiệm công lao động vừa giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với dưa nếu như nhiệt độ ngoài trời quá cao.

Chính vì có nhiều ưu điểm hơn so với canh tác ngoài đồng ruộng thông thường nên muốn trồng dưa pepino hiệu quả, đòi hỏi phải áp dụng rộng rãi mô hình trong nhà màng.