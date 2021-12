Cơ hội quảng bá thương hiệu Việt

Đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp người tiêu dùng mua sắm nhiều sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt với giá cả hợp lý.

Nhiều sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá tại siêu thị Điện máy xanh (quận Long Biên) dịp cuối năm. Ảnh: Đỗ Tâm

Ghi nhận tình hình triển khai hoạt động Tháng khuyến mại Hà Nội 2021, hầu hết các doanh nghiệp đều tăng doanh số. Các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ gia dụng… thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng và người dân. Có những mặt hàng doanh thu tăng hàng chục lần so với trước thời điểm triển khai Tháng khuyến mại, cũng như so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ về nguồn hàng, chương trình khuyến mại tại điểm bán, website thương mại điện tử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 để giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm mua sắm tốt nhất với nhiều ưu đãi nhất.

Giám đốc siêu thị điện máy Mediamart Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) Đinh Văn Hoàn cho biết, ngay từ đầu quý IV-2021, siêu thị đã làm việc với các nhà sản xuất, nhãn hàng để bảo đảm nguồn hàng chất lượng phục vụ người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch giảm giá các sản phẩm từ 15% đến 100% tại các "điểm vàng" kinh doanh và hệ thống website mediamart.vn. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng hàng nghìn chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn khác lên tới 100% từ nhiều thương hiệu uy tín như: Hapro, Habeco, Vinmart, Big C, Co.opmart, Pico, Lan Chi…

Tham gia triển khai "điểm vàng" khuyến mại tại thị xã Sơn Tây, Phó Tổng Giám đốc chuỗi siêu thị Lan Chi Mart Phan Lan Chi thông tin, việc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức nhiều "điểm vàng" khuyến mại ở địa bàn các huyện ngoại thành đã giúp người tiêu dùng mua được hàng hóa chất lượng tốt với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Trong thời gian triển khai Ngày vàng khuyến mại, lượng khách đến siêu thị mua sắm tăng đến 30% so với tháng 11-2021. Sản phẩm thu hút người tiêu dùng mua sắm chủ yếu là đồ gia dụng do doanh nghiệp trong nước sản xuất như nồi cơm điện, bếp từ.

Tương tự, Giám đốc siêu thị Hiền Lương (huyện Ứng Hòa) Nguyễn Hà Hồng Nhung cho biết, nhằm kích cầu tiêu dùng những ngày cuối năm 2021, siêu thị Hiền Lương đã tổ chức chương trình giảm giá từ 50% trở lên cho ít nhất 20% mặt hàng. Để có giá bán thấp như vậy, doanh nghiệp đã đàm phán với đơn vị sản xuất giảm một phần lợi nhuận hỗ trợ người tiêu dùng ngoại thành. Siêu thị cũng chấp nhận bán hàng không lợi nhuận, qua đó, người tiêu dùng biết nhiều hơn đến thương hiệu sản xuất, bán lẻ.

Đặc biệt, hướng tới sự kết nối giữa hình thức kinh doanh truyền thống với thương mại điện tử, trong thời gian diễn ra Tháng khuyến mại Hà Nội 2021, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình khuyến mại trực tuyến trên các website của 100 doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử. “Thanh toán không tiền mặt là tiện ích để các chương trình khuyến mại đạt hiệu quả cao hơn, tạo thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán. Vì vậy, Trung tâm đã khuyến khích doanh nghiệp thiết kế nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn cho các giao dịch không tiền mặt", Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ.

Chị Nguyễn Minh Anh (ở ngõ 24 phố Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy) cho hay, mua sắm trực tuyến đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Quan trọng hơn cả là thông qua phương thức mua sắm này, người dân hạn chế tụ tập đông người, tránh lây nhiễm Covid-19.

Về những lợi ích mà Tháng khuyến mại mang lại, bà Nguyễn Thị Mai Anh thông tin, chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021 được đánh giá là một giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua việc kết nối các nhà sản xuất và hệ thống phân phối trực tiếp, trực tuyến trên thị trường, góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh, phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn, thông suốt trong điều kiện “bình thường mới”. Bên cạnh đó, chương trình kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ và bảo đảm cân đối cung cầu trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29-10-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 1-11-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phục hồi, phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.