“Chuyển đổi số hay chết”: Tất cả đến từ sự chọn lựa!

06/01/2022 6:30 AM (GMT+7)

Lý thuyết của Charles Darwin về sự tiến hóa của các loài dựa trên quan sát rằng, những cá thể thích nghi tốt nhất với môi trường sẽ có cơ hội sống sót cao nhất. Các công nghệ kỹ thuật số mới đã thay đổi hoàn toàn bối cảnh mà các công ty hoạt động, do đó, áp dụng thuyết tiến hóa vào kinh doanh cũng mang ý nghĩa tương tự, có thể khẳng định rằng chỉ những công ty thích ứng tốt nhất với môi trường kỹ thuật số mới sẽ tồn tại.

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích việc chuyển đổi số đã và đang ảnh hưởng đến các công ty, doanh nghiệp như thế nào.

Judit Montoriol Garriga- Chuyên gia kinh tế tại Phòng Nghiên cứu và Lập kế hoạch Chiến lược Kinh tế của CaixaBank. Ảnh: @AFP.

Mặc dù tất cả các công ty không có ngoại lệ sớm hay muộn để phải điều chỉnh thích nghi với môi trường mới, nhưng thực tế là số hóa đã không ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh theo cách giống nhau và cũng không mang lại cho họ những cơ hội như nhau.

Thứ nhất, có những lĩnh vực được gọi là thuần túy hoặc truyền thống đã được thiết kế lại để phát triển tương quan hơn trong môi trường kỹ thuật số.

Sau đó là những ngành như âm nhạc và truyền thông với các mô hình kinh doanh đặc thù trước giờ nay đã dần bị thay thế bởi sự xuất hiện của các công nghệ mới.

Trong những lĩnh vực này, internet đã dẫn đến sự xuất hiện của các công ty kỹ thuật số mới với các mô hình kinh doanh hoàn toàn đổi mới, đồng thời cách mạng hóa các công ty hiện tại với sự chuyển đổi căn bản trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị của họ, từ sản xuất, phân phối và chính sách giá cả đến quan hệ tiêu dùng và quảng cáo.

Gần đây hơn, chúng ta đã thấy kỹ thuật số hóa lan rộng mạnh mẽ sang phần còn lại của các lĩnh vực sản xuất không còn là truyền thống nữa, mà đang dần gia nhập các ngành nghề mang tính cách mạng đổi mới, một dấu hiệu không thể chối cãi cho thấy nền kinh tế kỹ thuật số đang trưởng thành.

Tác động đột phá của công nghệ kỹ thuật số có thể được nhìn thấy trong một số lĩnh vực ngày càng tăng bao gồm sản xuất, nông nghiệp, năng lượng và y tế. Mặc dù đúng là công nghệ kỹ thuật số không ảnh hưởng đến bản chất cơ bản của các ngành này, nhưng việc áp dụng các công nghệ mới đã trở nên quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của các ngành này.

Sử dụng dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ điện toán đám mây và mạng xã hội dần trở thành địa hình độc quyền của các công ty hình thành nên một phần nội tại của thế giới kỹ thuật số, ngay cả các lĩnh vực kinh tế truyền thống nhất cũng đang dần tận dụng các cơ hội do kỹ thuật số hóa mang lại để tăng năng suất của họ. Một nghiên cứu của The Boston Consulting Group 3 cho thấy rõ điều này: các công ty đi đầu trong việc sử dụng dữ liệu lớn tạo ra thu nhập cao hơn 12% so với những công ty không sử dụng công nghệ dữ liệu lớn.

Có rất nhiều ứng dụng của công nghệ kỹ thuật số trong các lĩnh vực truyền thống và chúng có tiềm năng cải thiện một số lượng lớn các quy trình được thực hiện bởi tất cả các doanh nghiệp. Các nhà máy thông minh là một trường hợp điển hình. Các nhà máy này sử dụng dữ liệu lớn để đảm bảo kiểm soát toàn bộ luồng thông tin được tạo ra trong thời gian thực tại các nhà máy sản xuất và điểm bán hàng.

Thông tin này được phân tích bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến để cải thiện các quyết định được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau trong chuỗi giá trị, các quyết định mà trong nhiều trường hợp không cần đến sự can thiệp của con người mà được thực hiện tự động.

Một ví dụ về điều này là một nhà sản xuất và phân phối hàng dệt may lớn điều chỉnh các mặt hàng được phân phối đến từng cửa hàng tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng địa điểm, chẳng hạn bằng cách sử dụng một thuật toán dự đoán khả năng kinh doanh mà mỗi cửa hàng bán được mặt hàng đó nhiều nhất có thể.

Thậm chí, việc lắp đặt các cảm biến trong nhà máy cung cấp thông tin có giá trị về hiệu suất của các thiết bị khác nhau và thời gian ngừng hoạt động giữa các quá trình sản xuất sản phẩm. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất trong thời gian thực, giảm nhu cầu dự trữ và tối đa hóa sản xuất với các nguồn lực sẵn có. Thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt là nắm bắt được tiềm năng do số hóa mang lại, và do đó họ phải phát triển các hệ thống để xử lý lượng dữ liệu đang ngày càng tăng và phải tăng khả năng sử dụng những loại công nghệ dữ liệu này.

Các công nghệ kỹ thuật số mới đang làm thay đổi hoàn toàn môi trường mà các công ty hoạt động, nó cũng ảnh hưởng đến các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và cách các công ty liên hệ và cạnh tranh với nhau. Ảnh: @AFP.

Mặt khác, việc tích hợp hệ thống thông tin của công ty với hệ thống thông tin của các nhà cung cấp và khách hàng của họ ngày càng quan trọng. Một khía cạnh quan trọng là phải có một cơ cấu sản xuất đủ linh hoạt để có thể nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng cuối cùng.

Trong bối cảnh chuỗi giá trị ngày càng toàn cầu hóa và phân mảnh, việc sử dụng dữ liệu về các công ty khách hàng (ví dụ về lượng hàng tồn kho hoặc chính sách giá và khuyến mãi của họ) có thể cải thiện dự đoán nhu cầu, và do đó tối ưu hóa việc lập kế hoạch sản xuất, đồng thời thông tin sau bán hàng cũng có thể được nâng cao làm tiền đề để thiết kế các sản phẩm mới phù hợp hơn với sở thích của người tiêu dùng.

Việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số cũng kéo theo những thay đổi đáng kể về tổ chức trong các công ty. Các công ty đa quốc gia lớn đang trở thành các tổ chức tích hợp toàn cầu với các đơn vị sản xuất chuyên biệt ở những nơi khác nhau trên thế giới để tận dụng các chi phí, kỹ năng và khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên khác nhau.

Những tiến bộ đạt được trong công nghệ thông tin và kinh doanh thông minh giúp kiểm soát hiệu suất tại các địa điểm khác nhau trong khi việc sử dụng các công cụ nhóm và điện toán đám mây tạo điều kiện tương tác giữa các cá nhân tạo thành một phần của tổ chức doanh nghiệp thông minh. Kỹ thuật số hóa cũng khuyến khích thay đổi tổ chức theo hướng linh hoạt hơn, hướng đến mô hình phi tập trung. Ngoài ra, kỹ thuật số hóa cũng đã thay đổi cách các công ty cạnh tranh với nhau. Một mặt, nó đã làm giảm đáng kể chi phí gia nhập trong nhiều lĩnh vực và do đó làm tăng nguồn lực cạnh tranh.

Nói tóm lại, các công nghệ kỹ thuật số mới đang làm thay đổi hoàn toàn môi trường mà các công ty hoạt động, nó cũng ảnh hưởng đến các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và cách các công ty liên hệ và cạnh tranh với nhau. Trước thách thức này, không còn giải pháp thay thế nào khác là các công ty phải phát triển chiến lược chuyển đổi số để đảm bảo sự tồn tại và phát triển trong tương lai. Kỹ thuật số hóa hay chết: Tất cả đến từ sự chọn lựa!