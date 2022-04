Chứng khoán sáng nay: Đỏ sàn vì "vết thương sâu… khó lành"

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xử lý nghiêm các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.