Chủ động ứng phó thiếu điện

Thiếu hụt 3.000MW điện

EVN vừa cho biết, tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN rất khó khăn và bị thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký. Trong quý 1-2022, tổng khối lượng than đã cung cấp cho các dự án điện than mới đạt 4,49 triệu tấn trên tổng số 5,85 triệu tấn theo hợp đồng đã ký (tương ứng tỷ lệ 76,75%). Như vậy, lượng than cần cho các nhà máy điện đang bị thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng (chiếm 23,25%).

Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3-2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống phải dừng và giảm phát, như nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 hiện chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60-70% công suất. Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than vận hành 1 trong 4 tổ máy. Do đó, toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt hơn 3.000MW nhiệt điện than. Trong khi thông tin từ TKV và Tổng công ty Đông Bắc cho biết, tình hình cung cấp than còn tiếp tục khó khăn trong thời gian tới. Do đó, EVN đưa ra nhận định, nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi là rất hiện hữu. Trong thời gian tới, nhất là thời điểm nắng nóng, cao điểm mùa khô năm 2022, công tác sản xuất điện từ nhiên liệu than là không thể thiếu để đảm bảo ổn định công suất điện, cao điểm là các tháng 4, 5, 6, 7 tại miền Bắc.

Sẵn sàng ứng phó với các nhu cầu điện trong mùa khô 2022

Khẩn cấp nhập than

Tại cuộc làm việc, đại diện các tập đoàn báo cáo, có thể huy động bổ sung khoảng 3.700MW để bù đắp vào sản lượng nhiệt điện than thiếu hụt. Trong đó, từ nguồn năng lượng tái tạo khoảng 1.000MW, nguồn thủy điện khoảng 300MW, nguồn điện khí khoảng 1.200MW, nguồn nhiệt điện than khoảng 1.200MW. Nếu thực hiện được kế hoạch này, năm 2022 sẽ không xảy ra thiếu điện.

Nhập khẩu than tại cảng Hoàng Diệu, Cần Thơ. Ảnh: QUANG PHÚC



Cho rằng diễn biến mới của tình hình thế giới cũng như khu vực đang có vấn đề khó khăn, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tập đoàn triển khai ngay các giải pháp để huy động sản lượng phát điện từ các nguồn bổ sung. Yêu cầu các đơn vị sản xuất than (TKV và Tổng công ty Đông Bắc), sản xuất khí (PVN) tăng cường sản xuất nhiên liệu sơ cấp trong nước; tăng cường ký kết các hợp đồng mua bán than, khí với các đối tác truyền thống và đối tác mới. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo giải quyết ngay vướng mắc trong hợp đồng mua bán nhiên liệu sơ cấp, mua bán điện giữa các bên. Nâng cao trách nhiệm hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để bảo đảm huy động tối đa các nguồn điện. Ngày 1-4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie về kế hoạch nhập khẩu than giúp Việt Nam giữ vững an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Việt Nam đề nghị Australia cân đối sản lượng than trong nước để cung cấp cho Việt Nam mỗi năm khoảng 5 triệu tấn than cho nhu cầu sản xuất điện. Bên cạnh cung cấp khối lượng than ổn định, chất lượng tốt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Australia xem xét, cung ứng than cho Việt Nam với giá hợp lý để có giá thành sản xuất điện ở mức phù hợp, đảm bảo mục tiêu đủ điện cho sản xuất và an sinh xã hội. Ngày 1-4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie về kế hoạch nhập khẩu than giúp Việt Nam giữ vững an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Việt Nam đề nghị Australia cân đối sản lượng than trong nước để cung cấp cho Việt Nam mỗi năm khoảng 5 triệu tấn than cho nhu cầu sản xuất điện. Bên cạnh cung cấp khối lượng than ổn định, chất lượng tốt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Australia xem xét, cung ứng than cho Việt Nam với giá hợp lý để có giá thành sản xuất điện ở mức phù hợp, đảm bảo mục tiêu đủ điện cho sản xuất và an sinh xã hội. Đại sứ Robyn Mudie khẳng định, Australia có đủ năng lực sản xuất, khai thác, chế biến, công nghệ, cơ sở hạ tầng để cung cấp than cho Việt Nam. Đại sứ sẽ ngay lập tức chuyển yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về Australia và tổ chức cuộc họp giữa cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cung cấp, nhập khẩu than của hai nước như phía Việt Nam đề nghị. Ngày 2-4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng có cuộc làm việc với Đại sứ Cộng hòa Nam Phi liên quan đến vấn đề nguồn cung ứng than cho nước ta. Đại sứ Robyn Mudie khẳng định, Australia có đủ năng lực sản xuất, khai thác, chế biến, công nghệ, cơ sở hạ tầng để cung cấp than cho Việt Nam. Đại sứ sẽ ngay lập tức chuyển yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về Australia và tổ chức cuộc họp giữa cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cung cấp, nhập khẩu than của hai nước như phía Việt Nam đề nghị. Ngày 2-4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng có cuộc làm việc với Đại sứ Cộng hòa Nam Phi liên quan đến vấn đề nguồn cung ứng than cho nước ta.